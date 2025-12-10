Patronu gizledi

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Anka Ope-rasyonu” kapsamında 2 kilo hintkeneviriyle yakalanan Yunanistan vatandaşı 22 yaşındaki I.N. yeniden mahkemeye çıkarılarak, hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı alındı. Zanlının 2025 yılı Ekim ayında iki ayrı seferde 3 kilo hintkenevirini Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a ithal edip, Lefkoşa’da belirli konumlara bıraktığı açıklandı.

Polis, operasyonun 5 Aralık 2025 tarihinde saat 20.35 sıralarında Kermiya bölgesindeki Doğa Sokak üzerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Polis, Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının aracının takibe alındığını, Doğa Sokak’ta bir konuma poşet içerisinde 2 kilo uyuşturucu bırakırken suçüstü yakalandığını açıkladı.

Polis memuru; zanlının ifadesinde 2025 yılı Ekim ayında iki ayrı seferde 3 kilo hintkenevirini Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a ithal edip, Lefkoşa’da belirli konumlara bıraktığını, her bir teslimat karşılığında 300 Euro para aldığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan ilk incelemede uyuşturucu maddeleri bıraktığı konumlarla ilgili kanıtlar bulduklarını söyledi. Polis, bırakı-lan uyuşturucu maddeleri kimlerin aldığına dair tespit için kamera görüntülerinin inceleneceğini kay-detti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, cep telefonunda detaylı inceleme yapılaca-ğını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

