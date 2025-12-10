Analize gönderildi

Değirmenlik-Haspolat anayolunda kaza yapmasının ardından uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edilen sürücü O.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polisin, Kasım ayında uygulamaya koyduğu narko-test cihazları sayesinde tespit edilen zanlı hakkında 3 gün ek süre alındı. Zanlının polisin dur emrine uymadığı için 17 Haziran’da ehliyetine el konulduğu açıklandı.

Polis, kazanın 5 Aralık 2025 tarihinde saat 19.13 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının yönetimindeki JD 393 plakalı araçla sol şeritte seyir hâlindeyken Alpet petrol istasyonu önlerine ulaştığı sırada aynı yönde ilerleyen PB 782 plakalı aracın sol arka kısmına çarptığını söyledi. Polis memuru; çarpmanın ardından zanlının direksiyon hâkimiyetini kaybederek benzin istasyonuna ait tabelaya vurduğunu, aracın savrularak kendi ekseni etrafında dönüp yol ortasında durduğunu ifade etti.

Polis, JD 393 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğrul Kavaz’ın ağır yaralandığını ve ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının kaza sonrası şüpheli davranışları üzerine rızasıyla yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığını, ardından kan örneğinin emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının 6 Aralık’ta mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süreçte kan örneğinin laboratuvara gönderildiğini, ifadelerin toplandığını ve kamera görüntülerinin incelendiğini aktardı. Polis, ayrıca zanlının, 11 Mayıs 2025’te polisin dur emrine uymadığı için 17 Haziran’da tespit edilerek ehliyetine el konulduğunu ve 100 ceza puanı bulunduğunu, bu nedenle ehliyetsiz durumda olduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü, kan analizinin sonuçlanmadığını ve alınması gereken ek ifadeler bulunduğunu belirterek 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Birçok suçlamayla soruşturma yapılıyor

Mahkeme, hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma, yaralanma ile neticelenen trafik kazası yapmak, 100 ceza puanını doldurduğu halde araç kullanmak, sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve dikkatsiz sürüş” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

