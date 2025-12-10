Ömer KADİROĞLU

Aşırı yağışlar nedeniyle evlerini su basan vatandaşlar ciddi mağduriyet yaşadı. Etkilenen bölgelerden biri olan Dikmen’e bağlı Boğaz bölgesinde bulunan Aknar Sitesi’nin sakinleri, taşkınlar sonucu araçlarının ve eşyalarının zarar gördüğünü, evlerinin çamurla kaplandığını dile getirdi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yıllardır yapılmayan ve geciktirilen çalışmalar nedeniyle benzer durumların tekrarlandığını belirterek, “Zararımızı kim ödeyecek?” diye sordu.

Ne dediler…?

Mehmet Cuşar

“2015 yılından beri Aknar Sitesi’nde kalıyorum. 2018 yılında buna benzer bir durum yaşamıştık. O zaman belediye başkanı bize site etrafına dereye bağlantı yapılacağını ve bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını söyledi ancak yıl 2025 ve yine aynı durumdayız. Sivil Savunma ve belediye ekipleri geldi ancak hiçbir şey yapamadılar. Ekipler saat 01.00’de gidince kendi halimize kaldık. Ne eşya kaldı ve başka bir şey. Benim iki tane küçük çocuğum var ve tek tesellimiz onların durumlarının iyi olmasıdır. Ekiplerden beklentimiz bu çamuru evlerimizden ve mahallemizden atabilmemiz için bize yardımcı olmalarıdır.”

Bilge Kurtyılmaz

“Türkiye’den geldim ve evi bu halde buldum. Şu ana kadar arayan soran biri yok. 3 yıldır burada oturuyorum ve ilk kez böyle bir durumdayım ve sesimi duyuramadığım bir yerdeyim. Buradan suları çektiler ve bizi kaderimizle baş başa bıraktılar. Yıllarca yapılmayan ve geciktirilen işlerin sonucunda yaşadığım bu durumun bedelini kim ödeyecek? Bütün elektrikli eşyalarımız sular altında kaldı.”

Erhan Hakel

“Bölgemizde ciddi bir su baskını sıkıntısı yaşandı. Aniden bastıran yağmur sonrasında biriken sular evlerimize girdi. Evimin şöminesi çöktü ve oradan da çok fazla su geldi. Sabaha kadar uyumadık ve maalesef çok kötü bir durum yaşadık. 10 yıl önce yine benzer bir durum yaşanmıştı ancak o bundan daha azdı.”

Murat Yaşar

“Bir anda şiddetlenen yağışlar birlikte karşımızda bulunan taş duvar yıkılarak bütün taşlar ve topraklar evlerimizin önüne yığıldı. İki aracımız da zarar gördü. Dere yataklarına yapılan inşaatlardan mı bilmiyorum ancak çok mağdur durumdayız. Yetkililerden bir çalışma bekliyoruz. 8 ay önce buraya taşındık ve yaşadığımız bu mağduriyet bizi korkutuyor. Yetkililerden beklentimiz gerekli önlemlerin alınarak gerekli çalışmaların yapılmasıdır.”