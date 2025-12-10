Ödümüz koptu

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ-Hamit ER

Aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde derelerin taşması ve yolların su altında kalması yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. Gönyeli, Lefkoşa, Boğazköy, Dikmen, Kanlıköy, Pınarbaşı, Dağyolu ve çevresinde yüzlerce ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Taşan dereler bazı noktalarda trafik akışını durdurdu. Suda sürüklenen ve araçta mahsur kalan yaklaşık yirmi kişi güvenli şekilde evlerine ulaştırıldı.

Belediye, Polis, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri ülke genelinde su baskınlarına karşı yoğun bir şekilde müdahale etti. Ev ve araçlarında mahsur kalanlar Sivil Savunma ekiplerince kurtarılırken vatandaşlara mecbur kalmadıkça evden çıkmama çağrısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da sosyal medyada artan tepkiler üzerine okulları bugün tatil etti. Bazı bölgelerde su baskınlarının dere yatakları ve yağmur drenaj kanallarının kapalı olmasından kaynaklandığı görüldü.

Vatandaş perişan oldu

Aşırı yağışlar ülkenin birçok yerinde sel felaketine dönüştü. Birçok bölgede su taşkınları oldu, yollar göle döndü, insanlar araçlarda ve evlerinde mahsur kaldı, barınakları su bastı. Bazı bölgelerde su baskınlarının dere yatakları ve yağmur drenaj kanallarının kapalı olmasından kaynaklandığı görüldü.

Evlerini su basan onlarca kişi mağdur olurken, oluşan çamur deryasıyla mücadele etti.

Polis, Sivil Savunma, İtfaiye, belediye ekipleri, bakanlıklara bağlı ekipler gün boyu sahada çalışma yaptı.

Bazı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı

Gönyeli-Alayköy bölgesinde barajların taşması sonucu su seviyeleri yükseldi, bazı yollar uzun bir süre trafiğe kapandı. Gönyeli'de evinde mahsur kalan vatandaşlar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar, Sivil Savunma ekiplerince Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden gelen ambulansla sevk edildi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde kriz masası oluşturuldu. Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, mahsur kalan vatandaşların otel ve öğrenci yurtlarına yerleştirildiğini, önceliğin can güvenliği olduğunu belirtti. Amcaoğlu, önceki akşamdan beri ekiplerle sahada olduklarını ifade etti. Amcaoğlu, dağdan gelen suyun bölgeyi etkilediğini kaydetti.

Köpekleri ekipler kurtardı

Yenikent bölgesinde su taşkını nedeniyle yuvalarında mahsur kalan köpeklerin de, Sivil Savunma ekipleri tarafından güvenli alana alınarak kurtarıldığı kaydedildi.

İncirli bölgeyi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kriz masasını ziyaret ederek son duruma dair bilgi aldı ve taşkınların etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Lefkoşa’da aynı manzara

Şiddetli yağışlar nedeniyle Lefkoşa’da da bazı yollar su altında kaldı ve trafikte aksaklıklar yaşandı. Lefkoşa Hastane Çemberi ile Ortaköy ışıkları arasındaki yol su gölüne döndü. Ortaköy Hastane Çemberi ile Ortaköy Trafik Işıkları arası, Hastane Çemberi ile Acil Durum Hastanesi arası, Hastane Çemberi ile Etik ve Başkent Hastanesi uzun bir süre trafiğe kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Sivil Savunma ekipleri, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içinden geçen derenin taşmaması için çalışma başlattı.

Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre; taşkını önlemek için dere kenarlarına toprak/ çakıl bent çalışması yapıldı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, taşkın riski nedeniyle Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa bölgesinde araç ve binalarda mahsur kalan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdiğini ve ekiplerin sahada kesintisiz müdahaleye devam ettiğini açıkladı.

300 kişilik ekip hazırda bekletildi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 300’ün üzerinde personelle sahada kesintisiz görev yapacak şekilde hazırlık yapıldığını açıkladı. Harmancı, dere seviyelerindeki düşüşlere rağmen yeni yağışların yakından takip edildiğini, mesai sonrası zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarısında bulundu. Belediye ekipleri, aydınlatma ve projektör sistemlerini tamamlayarak, gece çalışmalarına hazır hâle geldi.

Birçok bölgede etkili oldu

Aşırı yağışlar nedeniyle Selvilitepe, Kozanköy, Alsancak, Boğazköy, Dikmen, Kanlıköy, Pınarbaşı, Dağyolu ve çevresinde de ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.

Okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medyada artan tepkiler üzerine okulları bugün tatil etti. Bu arada Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı ve alınması gereken tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı ve bir dizi karar üretildi.

Toplantıda Sağlık Bakanlığı hastaneler ve sağlık ocaklarının teyakkuzda tutulmasını, İçişleri Bakanlığı ise tüm kaymakamlıkların 24 saat esasına göre sahada aktif görev yapmasını ve hasar tespit çalışmalarını başlatmasını kararlaştırdı. Afet ve Acil Durum Komitesi, doğal afet nedeniyle etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediyelerle ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın 101 numaralı hattıyla koordinasyon sağlanmasını ve ihtiyaç durumunda vatandaşların en yakın otellere yerleştirilmesini kararlaştırdı.

Risk bugün de sürecek

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, etkili yağışların bu akşamüzerine kadar aralıklarla süreceğini kaydetti.

Moral’dan çağrı

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, bu akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen şiddetli yağışlardan dolayı evine ulaşamayan veya yolda mahsur kalan vatandaşların camilere sığınabileceğini açıkladı.