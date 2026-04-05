332 kişiye ceza yazıldı

Polisten verilen bilgiye göre, trafik ekipleri ülke genelinde 2 bin 154 araç sürücüsünü kontrol ederken, çeşitli trafik suçları nedeniyle 332 sürücü hakkında yasal işlem başlattı. 30 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerden 100’ü süratli, 7’si alkollü, 2’si ehliyetsiz ve sigortasız, 7’si sigortasız, 14’ü emniyet kemersiz, 10’u muayenesiz, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

2 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, birinin tehlikeli sürüş yaptığı, 38’inin trafik ışıklarına uymadığı, 2’sinin trafik levha ve işaretlerine uymadığı belirlendi. 125 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

