Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Perol Mavili ( Yenierenköy-Yeşilköy)

“Çözüm konusunda bir umudum yok. En güvendiğim kurumlar arasında Askerimiz, Polisimiz, Cumhurbaşkanlığı yer almakta. En çok güvendiğim üç ismi sıralamam gerekirse de, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

Fevzi Çavuş ( Büyükkonuk-Zeybekköy)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanıyorum, yani elbet bir gün çözülecek. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Sivil Savunma geliyor. Kişilerde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Hacıbey Mehmetoğlu( Yenierenköy-Ziyamet)

“Bunca yıldır Kıbrıs sorunu bitmedi ama inşallah çözülür. En güvendiğim kurumlar Diyalog Medya, Asker ve İçişleri Bakanlığı’dır. Kişilerde ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz en güvendiğim kişiler arasındadır.”

Ferdi Yılmaz (Yenierenköy- Adaçay)

“Kıbrıs sorunu kapsamında görünen köy kılavuz istemez, çözülmez bence hiç umudum yok. Ayrıca ülkede güvenecek kurum yoktur. Kişilerde de kimseyi söyleyemem yani annem ya da eşim dışında kimseye güvenmiyorum.”

Turgay Aslan (Yenierenköy-Boltaşlı Köyü)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğini sanmıyorum… En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Sivil Savunma geliyor. Kişilerde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Mustafa Çobanoğlu ( Dipkarpaz-Ersinpaşa)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum, umudum yoktur. En çok güvendiğim kurumların başında asker, Polis Ve Sivil Savunma geliyor. Kişilerde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Erhan Celaller (Güzelyurt-Zümrütköy)

“Kıbrıs sorununun çözüme dair bir inancım yoktur. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve tüm hastanelerimiz vardır. Kişilerde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Hüseyin Günaltın (Beşparmak Köyü-Esentepe)

“10 yaşımdan beridir Kıbrıs sorunu çözülecek diyorlar. 50 yıldır bir çözüm olmadı. Bundan sonrada çözüme dair bir inancım yoktur. En çok güvendiğim kurumların başında Asker, Polis ve Sivil Savunmaya geliyor. Kişilerde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Rezvan İnlen (Avtepe-Yenierenköy)

“Kıbrıs sorununun çözümüne dair umudum yoktur, çözülmez… En çok güvendiğim kurumların başında Diyalog Medya, Polis ve Sivil Savunma vardır. Kişilerde ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer en güvendiğim isimlerdir.”

Yüksel Çağlar (Boğazköy Muhtarı-Dikmen)

“Kıbrıs sorunu biraz zor çözülür, düğümlendi kaldı, kimse çözmeyi istemiyor belli ki. Güvendiğim kurumları sıralamam gerekirse, Polis, Yargı ve Askerimizdir. Kişilere bakıldığında da en güvendiğim isimler, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

Mustafa Arap (Dikmen-Dağyolu)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudumuzu yitirmedik, bir umut hep vardır ama ne yazık ki ülkede güvendiğim kurum, kuruluş ya da kişi yoktur, artık kalmadı.”

Şengül Pala (Gazimağusa-Aktunç Mahallesi)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda bir umudum yoktur. Güvendiğim kurumlar, Polis, Sivil Savunma ve Diyalog Gazetesi yer alıyor. En güvendiğim kişilerde, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

İlyas Bulut (Girne-Esentepe-Bahçeli Köyü)

“Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması konusunda umudum yoktur. En güvendiğim kurumlar, Çatalköy Belediyesi, Kıb-Tek ama Yönetim Kurulu değil çalışanları ve Su İşleri Dairesi. Kişilerde ise Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Kıb-Tek çalışanlarıdır.”