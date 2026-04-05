9 Nisan’a kadar sürecek

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personelin katılımıyla başlatılan Mavi Vatan-26 Tatbikatı'nın 9 Nisan'a kadar süreceğini açıkladı.

Tatbikat, 9 Nisan tarihine kadar icra edilecek.

Bakanlığın Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, tatbikata, Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 120 gemi, 50 hava vasıtası ve 15 bin personel katılıyor.

Tatbikat ile Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi ve tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor.



Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026, 09:50