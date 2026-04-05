Şüpheli tavrı ele verdi

Güzelyurt’ta şüpheli olarak tespit edilen 21 yaşındaki Suriye uyruklu F.S.E.’nin Lefkoşa’da kaldığı evde yapılan aramada hintkeneviri ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi, öğütücü, tabak ve rolü şeklinde 20 TL’lik banknot emare alındı. Tutuklanan zanlı dün

“kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan suçundan Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 02.04.2026 tarihinde Güzelyurt’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından şüpheli olarak tespit edildiğini anlattı. Yapılan ilk incelemelerde zanlının Lefkoşa’da ikamet ettiğinin öğrenildiğini belirten polis, zanlının bu yöndeki beyanı üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde bulunan ikametgahında arama yapılması için mahkemeden emir temin edildiğini söyledi.

Polis, alınan arama emri doğrultusunda zanlının evinde yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Polis, ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet hassas terazi, rulo şeklinde sarılmış 20 TL banknot, tabak ile plastik öğütücünün de bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Emareler analize gönderilecek

Zanlının söz konusu emarelerle birlikte tutuklandığını belirten polis, meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade eden polis, analiz sonuçlarının soruşturmanın seyrini etkileyeceğini vurguladı. Polis, ayrıca olayla bağlantılı olabilecek şahısların tespit edilmesi amacıyla alınması gereken ifadeler bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi kimden ve hangi şartlar altında temin ettiğinin araştırılacağını, bu kapsamda cep telefonunun da incelenerek, bağlantıların ortaya çıkarılacağını belirtti. Soruşturmanın henüz ilk aşamada olduğunu vurgulayan polis, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen tutukluluk süresini onayladı.

