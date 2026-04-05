Ölüm korkusu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Korkuteli ile Dörtyol kavşakları arasında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden 24 yaşındaki kamyon şoförü yol kenarındaki trafik direğine çarparak durabildi.

Trafik kazasında büyük yön levhası ana yola devrilirken, şoför ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hafif yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza, dün sabah saat 09.30 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Korkuteli ile Dörtyol kavşakları arasında meydana geldi.

Lefkoşa istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki Muhammet Şahin, yönetimindeki SF 988 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun solundan dışarı çıkarak yol kenarında bulunan trafik levhasına ait direğe ve yön levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sol yanına devrilirken, trafik yön bilgi levhası ana yol üzerine düştü.

Levhanın yola devrilmesi nedeniyle Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine giden yolda trafik akışı ciddi şekilde aksadı.

Çalışma bir saat sürdü

Olay yerine sevk edilen iş araçları ve itfaiye ekipleri, devrilen büyük levhayı kaldırmak için çalışma başlattı.

Levhanın büyüklüğü nedeniyle kesilerek parçalara ayrıldığı ve yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yolun yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.

Bu süre zarfında Gazimağusa-Lefkoşa istikametinde yüzlerce metre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Hastaneye gitmediler

Kazada yaralanan araç sürücüsü Muhammet Şahin ile araçta yolcu olarak bulunan Cumali Çiçek’in ambulansla hastaneye sevk edilmeleri önerildi ancak her iki şahsın da kontrol amaçlı hastaneye gitmeyi reddettiği açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026, 09:52