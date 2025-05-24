48 bin lira ödedi

Ercan Havalimanı’nda görevli polislere saldıran ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alınan Uğur Dahar hakkındaki dava dosyası 3 günde hazırlandı. İfadesinde suçunu kabul eden sanık, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak, 48 bin TL para cezasına çarptırıldı. Karar oturumunda sanık aleyhine getirilen itale-i lisan, polisi darp ve görevinden men, uygunsuz tavır-ı harekette bulunma davalarını kabul etti.

Sanığın davalarını kabul etmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Uğur Dahar’ın suçunu kabul etmesini, ülkede herhangi bir sabıkasının bulunmamasını, pişman olup özür dilemesini lehine değerlendirdiğini belirtti. Mahkeme; hürriyeti bağlayıcı bir ceza yerine para cezası vermeyi uygun gördüğünü belirterek, sanığı mahkum olduğu davalardan 48 bin TL para cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu

Ercan Havalimanı’nda tutuklanan sanık, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada iddialar aktarılmıştı.

Polis; 19 Mayıs 2025 tarihinde saat 21.00'de yurt dışına çıkmaya hazırlanan ve alkollü olduğu tespit edilen zanlının taşıdığı içkilerin yasal sınırı aştığının tespit edildiğini söylemişti. Polis; sanığın içkilerin alınacağını öğrenince, kendisini uyaran iki memura bağırıp küfür ettiğini açıklamıştı.

Polis; içkileri teslim etmeyi reddeden zanlının görevli memurlardan T.İ.’nin yüz kısmına ve K.F.’nin ise sol dirseğine vurmak suretiyle darp ettiğini ve onlara hitaben "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, sizi mahvedeceğim” dediğini belirtmişti.

