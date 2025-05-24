Patronu gizledi

Suna ERDEN

Ülkede öğrenci olarak bulunan ve Çatalköy'de yaşayan N.İ'ye (E-24) ait Range Rover araca 4 el ateş ettikten sonra kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanan Görkem Mete dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığı, kalıcı bağı olmadığı, işlenen suçun toplumda infiale neden olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Ayrıca zanlının 250 bin TL karşılığında tetikçilik yapmayı kabul ettiği açıklandı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Cemal Şanlıer, duruşmada bulguları aktardı. Polis; olayın 11 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00’te Çatalköy’deki Mersinli Sokak üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis; zanlı Görkem Mete’nin N.İ’ye ait evin bahçesinde park halinde bulunan aracına 4 el ateş açtığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının kurşunlama olayından 40 dakika sonra kaçmaya çalışırken taksi içerisinde tespit edilerek yakalandığını açıkladı. Polis; yapılan soruşturma sonucu zanlının 11 Mayıs’ta KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tabanca ile kıyafetlerini bir dere yatağına attığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının gösterdiği yerde bir adet Avusturya yapımı Glock marka tabanca, olayda kullanılan 2 adet çorap ve bir adet tişört emare alındığını belirtti.

Telegramdan irtibat kurdu

Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis; bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının Türkiye’de telegramdan irtibat kurduğu şahısla 250 bin TL’ye anlaşıp, tetikçilik yapmak üzere KKTC’ye geldiğini belirlediklerini söyledi.

Polis; ayrıca zanlının olay yerinden başka bir araçla kaçtığının tespit edildiğini kaydetti.

Aracı kurşunlanan N.İ.’ye Türkiye’den tehdit mesajları gönderildiğini kaydeden polis; mesajların gönderildiği telefonla zanlının kullanımındaki telefon arasında görüşme yapılıp yapılmadığını araştırdıklarını açıkladı.

Polis; zanlının gösterimi ile bulunarak emare alınan silahın balistik incelemesinin yapıldığını ancak saldırıda kullanılan tabanca olmadığının belirlendiğini kaydetti.

Polis; soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis; işlenen suçun ciddiyetine dikkat çekerek, toplumda infiale eden olduğunu dile getirdi. Polis; ayrıca zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, kalıcı bir bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025, 01:51