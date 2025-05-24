Soruşturma derinleşti

İnternet üzerinden Homer isimli arkadaşlık uygulamasından tanıştığı 14 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen 24 yaşındaki Abdülkadir Aygün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 7 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlının telefonunda çocuklara ait görüntü ve videolar tespit edildiği, bu kişilerin bulunarak ifadelerinin alınacağı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; Abdülkadir Aygün'ün Melih 19 kullanıcı ismini kullanarak Homer isimli arkadaşlık uygulamasından tanıştığı 14 yaşındaki çocuğa 4 Nisan 2025 tarihinde Haspolat'ta bulunan bir binanın engelliler tuvaletinde tecavüz ettiğini söyledi.

Polis memuru; olayın çocuğun durumu rehber öğretmenine anlatması üzerine ortaya çıktığını belirtti.

Polis; zanlının ayrıca 2025 yılı Mart- Nisan ayları 2 kez çocukla buluştuğunu ve cinsel temasta bulunarak, cinsel saldırı suçunu işlediğini kaydetti.

Şikâyetin 13 Mayıs 2025 tarihinde yapıldığını kaydeden polis; zanlının kullandığı aracın 14 Mayıs tarihinde Kent Güvenlik Sisteminden tespit edildiğini ve çocuk tarafından Melih 19 kullanıcı adıyla bilinen zanlının isminin ve kalmakta olduğu yerin belirlenerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek süre alındığını kaydeden polis; ifadesinde 14 yaşındaki çocukla görüşüp konuştuklarını ancak cinsel ilişki olmadığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının aracından DNA ve sperm örnekleri alındığını, örneklerin Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini anlattı.

DNA analizi yapılacak

Polis; zanlının aracında şu anda 17 yaşında olan bir erkek şahsa ait fotoğraf bulunduğunu, yapılan soruşturmada çocuğun tespit edilerek sosyal hizmet görevlileri eşliğinde ifadesinin alındığını belirtti. Polis; çocuğun ifadesinde zanlı ile 2024 yılında tanıştıklarını, birlikte Yedidalga’ya gittiklerini, araç içerisindeyken kendisini yanağından öperek cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini aktardı. Polis; zanlının cep telefonunda yapılan incelemede küçük çocuklara ve yetişkinlere ait görüntü ve fotoğraf tespit edildiğini açıkladı. Polis; zanlının telefonundaki küçük şahısların tespit edilerek ifadelerinin alınması gerektiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu; araçtan alınan örneklerin analiz için Türkiye’ye gönderileceğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

