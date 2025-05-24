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Soruşturma derinleşti

İnternet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki erkeğe tecavüz etmekle suçlanan Abdülkadir Aygün’ün telefonunda küçük çocuklara ait görüntüler tespit edildi

Soruşturma derinleşti

İnternet üzerinden Homer isimli arkadaşlık uygulamasından tanıştığı 14 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen 24 yaşındaki Abdülkadir Aygün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı hakkında 7 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlının telefonunda çocuklara ait görüntü ve videolar tespit edildiği, bu kişilerin bulunarak ifadelerinin alınacağı belirtildi. 
Mahkemede olguları aktaran polis; Abdülkadir Aygün'ün Melih 19 kullanıcı ismini kullanarak Homer isimli arkadaşlık uygulamasından tanıştığı 14 yaşındaki çocuğa 4 Nisan 2025 tarihinde Haspolat'ta bulunan bir binanın engelliler tuvaletinde tecavüz ettiğini söyledi. 
Polis memuru; olayın çocuğun durumu rehber öğretmenine anlatması üzerine ortaya çıktığını belirtti.
Polis; zanlının ayrıca 2025 yılı Mart- Nisan ayları 2 kez çocukla buluştuğunu ve cinsel temasta bulunarak, cinsel saldırı suçunu işlediğini kaydetti. 
Şikâyetin 13 Mayıs 2025 tarihinde yapıldığını kaydeden polis; zanlının kullandığı aracın 14 Mayıs tarihinde Kent Güvenlik Sisteminden tespit edildiğini ve çocuk tarafından Melih 19 kullanıcı adıyla bilinen zanlının isminin ve kalmakta olduğu yerin belirlenerek tutuklandığını söyledi. 
Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek süre alındığını kaydeden polis; ifadesinde 14 yaşındaki çocukla görüşüp konuştuklarını ancak cinsel ilişki olmadığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının aracından DNA ve sperm örnekleri alındığını, örneklerin Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini anlattı.

DNA analizi yapılacak
Polis; zanlının aracında şu anda 17 yaşında olan bir erkek şahsa ait fotoğraf bulunduğunu, yapılan soruşturmada çocuğun tespit edilerek sosyal hizmet görevlileri eşliğinde ifadesinin alındığını belirtti. Polis; çocuğun ifadesinde zanlı ile 2024 yılında tanıştıklarını, birlikte Yedidalga’ya gittiklerini, araç içerisindeyken kendisini yanağından öperek cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini aktardı. Polis; zanlının cep telefonunda yapılan incelemede küçük çocuklara ve yetişkinlere ait görüntü ve fotoğraf tespit edildiğini açıkladı. Polis; zanlının telefonundaki küçük şahısların tespit edilerek ifadelerinin alınması gerektiğini söyledi. 
 Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu; araçtan alınan örneklerin analiz için Türkiye’ye gönderileceğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.
 

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