İki ayda yargı

Alsancak’ta şüpheli hareketler sergileyen, bu nedenle üzerinde yapılan aramada az miktarda 2 tür uyuşturucu ele geçirilen ancak ağaçların altına 84 gram hintkeneviri gömdüğü belirlenen Serhat Yenigül yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Polis memuru; 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin park alanı içerisinde, şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin ve bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edildiğini söyledi. Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis; yapılan araştırma sonucu zanlının ağaçların altına kavanoz içerisinde gömdüğü 84 gram hintkenevirinin de ele geçirildiğini açıkladı. Polis; ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini söyledi. Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talebinde bulundu.

Mahkeme; zanlıyı davaları görülünceye kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

