Emekler heba oldu

Hamit ER

Avtepe - Kuruova köyleri arasında dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Yangına; İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı, iş makineleri ile müdahale etti.

Çıkan yangın, bölge halkının tek geçim kaynağı olan buğday tarlalarını küle çevirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; saat 15.00 sıralarında Avtepe - Kuruova köyleri arasında nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Yangına; İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı ve iş makineleri ile müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ciddi ekonomik kayıp

İskele bölgesinde Kuruova ve Avtepe köylerinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Fide Kürşat, durumun oldukça sıkıntılı olduğunu belirtti.

Bölgede kamu hizmetinin bulunmadığını vurgulayan Kürşat, yangının etkilediği alanın buğday ağırlıklı olduğunu ve tek geçim kaynağı ekin olan köylüler için ciddi ekonomik kayıp yaşanacağını ifade etti.

Sigara izmariti yangına neden oldu

Bu arada Tepebaşı’nda Sümbül Sokak’ta önceki gün saat 14.00 sıralarında, bir evin giriş kısmındaki bahçede, muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinin şilte üzerine düşüp şilteyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, şilte ile yatak, iki adet kıyafet dolabı ile birlikte içerisinde muhafaza edilen muhtelif kıyafetler zarar gördü.