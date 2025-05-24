Buna ‘dur’ demeli

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde bölgelerinden olan Alsancak’ta dün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı olayı büyük endişe yarattı.

Kurşunlanan binanın bitişiğinde eğitim gören ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri durumu polise bildirerek, zanlının yakalanmasını istedi. Polis bir yandan olay yerinde inceleme yaparken, diğer yandan zanlıyı aramaya başladı.

Bir turizm ve eğitim adası olan Kıbrıs’ta son 10 ay içinde 10 kez cinayet amaçlı girişim yapılmasını eleştiren vatandaşlar; giriş ve çıkışlarda daha etkili önlemlerin alınmasını istedi.

Para karşılığında cinayet amaçlı ülkeye gönderilenlerin turist vizesi aldığına dikkat çeken vatandaşlar, yalan beyan ve suç girişimlerine karşı ağır cezaların gündeme getirilmesini istiyor.

Saldırgan kameralara yakalandı

Olay dün saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Zeytinlik Sokak üzerinde H. U.’ya ait ikametgaha kimliği belirsiz bir erkek şahıs tarafından tabanca ile hedef alındı.

Açılan ateş sonucu evin dış cephesinde hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Polis geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayda kullanılan silah bölgeye yakın bir yerde bulundu.

Olay anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Elde edilen görüntülere göre; siyah giyimli ve yüzü açık bir şahsın yürüyerek geldiği, üç-dört el ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın ilkokul öğrencilerinin eğitim gördüğü özel bir okulun hemen yanında yaşanması tepkilere neden oldu.

Her ay bir tetikçi

Soruşturma çok yönlü olarak sürerken, son 10 ayda 10 farklı silahlı saldırganın tespit edilmesi toplumda endişeye yol açtı.

-Girne’de 14 Ağustos 2024 tarihinde trafik kontrolü esnasında durdurulan araçta 9 mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirildi.

Araçta bulunan Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi tutuklandı.

-27 Kasım 2024 tarihinde Mehmet Can Sarı Girne’de yakalandı. Zanlının bir iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiği açıklandı.

-Lefkoşa’da 22 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında ise Türkiye’den gelen bir tetikçi, Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Prenses isimli gece kulübünün ana giriş kapısına 4 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Tetikçinin 21 Aralık gecesini 22 Aralık’a bağlayan saat 00.10 sıralarında Ercan’dan ülkeye giriş yaptığı, 22 Aralık gecesi saat 21.00 sıralarında çıkış yaptığı açıklandı.

-Girne’de 30 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen ‘Geçit Yok’ operasyonunda silah ve mermilerle yakalanan, 35 yaşındaki Ünal Sivri’nin ülkeye TIR’a gizlenip Gazimağusa Limanından giriş yaptığı tespit edildi.

Zanlının adaya geliş sebebinin Kıbrıslı bir iş insanını vurmak olduğu tespit edildi.

-Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı Cemal Arifoğlu Sokak üzerinde, Cavidan Ahmet isimli bir apartman

1 Ocak 2025 tarihinde saat 04.35 sıralarında kurşunlandı. 6 el ateş açan tetikçi kaçmayı başardı.

-Lefkoşa’da 22 Şubat 2025 tarihinde ise Muhammet Lermi Doyduk Doyduk isimli restoranın işletmecisini ayağından vurdu. Lermi ülkeden çıkış yapmak için gittiği Ercan’da yakalandı.

Lermi’nin ardından Metin Eminanç isimli şahıs da tutuklandı. Yapılan soruşturma sonucu Metin Eminanç’ın da ülkeye tetikçi olarak gönderildiği tespit edildi.

-‘Fare Kapanı Operasyonu’ sonucunda, KKTC’ye bir iş insanını vurması için gönderilen 32 yaşındaki İsmail Baydar 18 Nisan 2025 tarihinde Lefkoşa’da yakalandı.

-Son olarak, Görkem Mete 11 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00’te Çatalköy’deki Mersinli Sokak üzerinde bulunan bir araca ateş açtı. Zanlının 250 bin TL karşılığında ülkeye tetikçi olarak geldiği açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025, 01:51