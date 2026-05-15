563 sürücüye  ceza yazıldı

Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. İki ilçede önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında, gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Trafik ekipleri de toplam 3 bin 368 araç sürücüsünü kontrol etti. Çeşitli trafik suçlarından 563 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 123 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Lefkoşa’da bin 345 araç denetlendi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda toplam bin 345 araç sürücüsü denetlendi. Denetimlerde 91 sürücünün yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullandığı, bir sürücünün alkollü içki tesiri altında direksiyon başında olduğu, 3 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca 13 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 2 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 7 sürücünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi. Polis ekipleri, 16 sürücünün muayenesiz araç kullandığını, 44 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araçla trafikte bulunduğunu, 2 sürücünün trafik ışıklarına uymadığını ve 2 motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık takmadan araç kullandığını da tespit etti. Denetimlerde ayrıca 3 aracın camlarında görüşü engelleyici cam filmi bulunduğu belirlenirken, 85 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi. Toplam 269 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 56 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.

İskele’de 294 sürücü rapor edildi

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda toplam 2 bin 23 araç sürücüsü denetlendi. Denetimlerde 38 sürücünün süratli araç kullandığı, 3 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı ve 12 sürücünün sigortasız araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca 8 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı, 28 sürücünün muayenesiz araç kullandığı ve 57 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı belirlendi. Polis ekipleri ayrıca 7 sürücünün kamu taşıma işletme izni olmadan yolcu taşıdığını tespit etti. Bunun yanında 141 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi. İskele’deki denetimlerde toplam 294 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 67 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.

