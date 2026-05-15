"Sözde kalmasın"

Ömer KADİROĞLU

Başbakan Ünal Üstel’in, hükümet ortakları Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arklı ile birlikte milletvekili maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılmasına ilişkin öneriyi yorumlayan vatandaşlar, bunun ilk adım olmasını ve tüm üst düzeyi kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor.

Vatandaşlar; Meclis’in son toplantısında Başbakan Üstel’in öneriyle ilgili bir belgeyi imzalamasını yeterli bulmuyor. Bunun yasa önerisi olarak Meclis Genel Kurulu’nda onaylanmasını isteyen vatandaşlar “önerinin ciddiyet kazanması ve uygulamaya girmesi için bunun yapılması şarttır” diyor.

Ne dediler?..

Taner Samancıoğlu

“Milletvekili maaşlarındaki kesintiyi daha önceden yapmaları lazımdı. Yapılacaksa eğer şu anda yapsınlar. Hatta sadece milletvekili ile kalmayıp müdür, müsteşar, özel kalem müdürü gibi yüksek maaşlı mevkilerden de kesintiler yapsınlar. Diğer yandan hükümet kendinden tasarrufa başlamaları gerekiyor. Makam arabaları, örtülü ödenekler, izaz ikramlar, benzin giderleri gibi harcamaların da iptal edilmesi gerekiyor. Bu ülkede sıkıntı dengesiz bütçedir. 1975 yılından bu yana bu düzen böyle devam etti. Altta kalan borçlanarak geçinmeye çalışıyor, müdürler müsteşarlar aldı başını gidiyor. Milletvekili sayısını da bakanlık sayısını da düşürsünler.”

Kemal Sallı

“Milletvekili maaşlarında yüzde 10 kesinti öneriliyor. Ben bunu destekliyorum. Az alana çok, çok alana az uygulaması da hayata geçirilmelidir. Hükümet resmi hizmet araçlarından da tasarrufa gitmesi gerekiyor. Bu araçlardan ve izaz ikram harcamalarından ve örtülü ödeneklerden de kısıtlama yaparak hükümet tasarrufa gidebilir.”

Aycan Yücel

“Milletvekili maaşlarından yapılacak yüzde 10 kesintiyi destekliyorum. Bu ülkede biz 60 bin lira ile zar zor geçinirken onların 200-300 bin TL maaş alması adil değildir. Onlar da düşük maaş alsın belki o zaman bizi anlarlar. Diğer yandan devlet daha farklı alanlarda da tasarruflara gidip toplaması gereken vergileri düzenli toplarsa ekonomi daha iyi bir duruma gelecektir.”

Osman Hürelli

“Milletvekili maaşlarından yüzde 10 kesinti öneriliyor. Bunun yapılmasını istiyorum. Hatta onlardan bu kesintileri yaparken az alanlara da artış yapsınlar ki insanlar biraz daha rahatlasın. Hükümet diğer yandan RHA plakalı araçların da kullanımının kısıtlanması gerekiyor ve ayrıca hamma hummadan da vazgeçmeleri gerekiyor. Ben bu yaşıma kadar bu kadar kötü bir yönetim görmedim.”

Erkan Eğmez

“Milletvekili maaşlarından kesinti yapılması doğru bir tekliftir ancak bunun bu şekilde sınırlı kalması doğru değildir. Bu teklifin yasal hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca en kısa sürede yapılması elzemdir. Tabi ki yalnız bununla sınırlı kalmaması lazım. Çok ciddi bir disiplin ve çok ciddi bir vergi sistemi gelmesi lazım. Bu ülkede getirdikleri ürünlerin vergisini ödemeyen iş insanları vardır ve bu imtiyazın ortadan kaldırılması gerekiyor. Hükümet Resmi Hizmet Araçlarını da kısıtlamalıdır. Devlet araçlarını sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Yüksek Mahkeme Başkanı kullanırsa halk “devlet tasarrufa kendinden başladı” diyerek güven duyacak.”

Özel Cevdet

“Milletvekili maaşlarından yapılacak yüzde 10 kesintiden yana değilim. 50 milletvekilinin maaşından kesinti yapsan neyi değişecek ki? Devlet tasarruf etmek için herkesten vergi toplaması lazım. Hükümet harcamalarında da Resmi Hizmet Araçlarının kullanımında biraz kısıtlama getirebilir. Müsteşar müşavirlerin de kendi araçları ile işlerine gidip gelmesi tasarruf sağlayabilir.”

Biray Deliceırmak

“Milletvekili maaşlarından yüzde 10 kesinti yaparak maliyedeki açığı kapatmak mümkün değildir. Hükümet bir tedbir almalıdır. Tedbiri de maliye bakanına karşı almaları lazım. Bilen birini oraya koymaları gerekiyor. Maliye Bakanı, bakanlığı 22 milyar borca soktu. Hükümetin tedbir alacağı yok o yüzden en güzel tedbir seçimdir.”