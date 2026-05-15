Satıcı olana daha fazla

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Muhittin Can Gülmez, Fırat Orha ve Uğur Örs hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Uğur Örs 3 ay, Muhittin Can Gülmez ile Fırat Orha ise birer yıl 6’şar ay hapislik cezasına mahkûm edildi.

Mahkeme kararını açıklayan heyet başkanı, sanıkları mahkemeye sunulan olgu ve emareler doğrultusunda aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini söyledi.

Başkan, uyuşturucu suçlarının son derece ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını vurgulayarak, bu tür suçların toplum sağlığını ve huzurunu tehdit ettiğini ifade etti. Uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin gençler üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını kaydeden Başkan, mahkemelerin kamu yararını gözeterek bu suçlara karşı caydırıcı ve etkin cezalar vermesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı; sanıkların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin hintkeneviri türü olduğuna dikkat çekerek, söz konusu maddenin uyuşturucu türleri arasında en hafif kategoride değerlendirildiğini ve bunun sanıklar lehine dikkate alınan unsurlar arasında bulunduğunu söyledi.

Sanıklardan Uğur Örs’ün yalnızca uyuşturucu madde alma suçundan mahkûm edildiğini, Muhittin Can Gülmez ile Fırat Orha’nın ise hem uyuşturucu alma hem de verme suçlarından suçlu bulunduğunu kaydeden Başkan, suçların niteliği ve sanıkların rollerinin ceza belirlenirken dikkate alınan önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Başkan, ayrıca sanıkların yargılama sürecinde suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymalarını, genç yaşta olmalarını ve daha önce sabıkalarının bulunmamasını da hafifletici faktör olarak değerlendirdi.

Tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden Başkan sanık Uğur Örs’ü 3 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini, Muhittin Can Gülmez ile Fırat Orha hakkında ise birer yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Lefkoşa’da 5 Aralık 2025 tarihinde saat 15.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen muhittin Can Gülmez’in evinde yapılan aramada 34 gram hintkeneviri bulunmuştu.

Muhittin Can Gülmez’in ifadesi üzerine Fırat Orha ve Uğur Örs de tutuklanmıştı.

Orha’nın ikametgahında yapılan aramada, apartman girişindeki elektrik sayacı dolabında bulunan bir adet hassas terazi bulunmuştu.

Uğur Örs’ün ise bir otelde tespit edilerek yapılan aramada, pantolonunun sol cebinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 1 gram hintkeneviri bulunduğu açıklanmıştı.

Muhittin Can Gülmez, Fırat Orha ve Uğur Örs tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.