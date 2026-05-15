Çifte başarı

KKTC’nin seçkin konaklama merkezlerinden Merit Park Hotel Casino & Spa ve Merit Lefkoşa misafir memnuniyetine verdikleri önem ve yüksek hizmet kalitesiyle önemli bir başarıya daha imza attı.

TatilBudur tarafından gerçekleştirilen Misafir Memnuniyeti Ölçüm Anketi sonuçlarına göre Merit Park Hotel, 2025 sezonunda “Parlayan Yıldız Memnuniyet Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Misafir memnuniyet puanı 9 ve üzeri, tesis tavsiye oranı ise yüzde 90’ın üzerinde olan otellerin değerlendirildiği prestijli organizasyonda, Merit Park Hotel’in ödül alan 31 tesis arasında yer alması dikkat çekti.

Türkiye ve Kıbrıs’tan binlerce tesisin değerlendirildiği süreçte elde edilen bu başarı, otelin misafir deneyimine verdiği önemin güçlü bir göstergesi oldu.

“Ultra Her Şey Dahil” konsepti, yenilenen yaşam alanları, kaliteli hizmet anlayışı ve profesyonel ekibiyle misafirlerine ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi sunan Merit Park Hotel, sektördeki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirdi.

Merit Park Hotel yetkilileri, elde edilen başarının ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek, misafir memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

KKTC turizmine sunduğu katkılarla öne çıkan Merit Park Hotel, uluslararası standartlardaki hizmet anlayışıyla bölge turizminin gelişimine değer katmaya devam ediyor.

Ekip çalışmasının bir sonucu

Merit Lefkoşa Hotel de, misafir değerlendirmeleri esas alınarak TatilBudur tarafından gerçekleştirilen puanlama sonucunda “Parlayan Yıldız Memnuniyet Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen başarının misafir memnuniyetini esas alan hizmet anlayışının ve ekip çalışmasının bir sonucu olduğu ifade edildi.

Tüm çalışanlara katkıları ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edilen açıklamada, hizmet kalitesinin aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüleceği vurgulandı.