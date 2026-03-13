Koalisyon hükümetinin son 11 gün içinde akaryakıt fiyatlarına ikinci kez artış yapması ekonomik örgütlerden sert tepki gördü. “Ekonomide alarm zilleri çalıyor” diyen Ticaret Odası, hem vatandaşların hem de işletmelerin zor bir durumla karşı karşıya kalacağını belirtti. Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, akaryakıta yapılan zammın hem üretimi hem de üreticiyi hedef aldığını savundu.

Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Oğuz Akançay özellikle ulaşım maliyetlerindeki hızlı artışın tur operatörleri, seyahat acenteleri ve turizm işletmeleri üzerinde ciddi ekonomik baskı oluşturduğunu söyledi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı açıklamada bir haftada akaryakıta iki kez zam yapılmasının toplu taşımacıları çaresiz bıraktığını belirtirken, Hayvan Üreticileri Birliği de artan kaba yem, akaryakıt ve diğer girdi maliyetleri karşısında üreticinin göz göre göre çökertildiğini savundu.

KTTO: Ekonomide alarm zilleri çalıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yaptığı yazılı açıklamada, kısa süre içinde ikinci kez ve yüksek oranda yapılan akaryakıt zammını eleştirdi. Açıklamada, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri altında ezilen vatandaşlar ile işletmelerin daha da zor bir durumla karşı karşıya bırakıldığı savunuldu.

“Ekonomide alarm zilleri çalmaktadır” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu ölçekteki akaryakıt fiyat artışlarının işletmelerin kaldırabileceği bir yük olmadığı, üretim ve hizmet maliyetlerindeki artışın birçok sektörde faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tehdit ettiği kaydedildi.

Oda, bir önceki zam sonrasında yaptıkları açıklamada endişelerini dile getirdiklerini, daha ihtiyatlı bir politika izlenmesi gerektiğine dikkat çektiklerini ve zammın geri çekilmesini talep ettiklerini hatırlattı. Açıklamada, kısa süre içinde yapılan yeni ve yüksek oranlı artışın bu endişelerin haklılığını ortaya koyduğu belirtildi.

Akaryakıtın üretimden taşımacılığa kadar ekonominin tüm alanlarını doğrudan etkileyen temel bir girdi olduğuna işaret edilen açıklamada, fiyat artışlarının zaten yüksek seyreden enflasyonu daha da yukarı taşıdığı ifade edildi. Artan maliyet baskısının işletmeleri faaliyetlerini kısmaya, küçülmeye ve çalışan sayısını azaltmaya zorlayabilecek sonuçlar doğurabileceği de vurgulandı.

Çiftçiler Birliği: Tarımın ayakta kalması mümkün değil

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği de akaryakıt zammını eleştirerek tarım sektörünün ciddi bir baskı altında olduğunu belirtti. Birlik Başkanı Mehmet Nizam yaptığı açıklamada, bir haftada akaryakıta yapılan 11 TL’lik artışın hem üretimi hem de üreticiyi hedef aldığını savundu.

Bu dönemde sano ve silaj hazırlığı için tarlada olan çiftçilerin zamdan ciddi şekilde etkileneceğini kaydeden Nizam, hükümetin tarımın gerçeklerini görmezden geldiğini ileri sürdü. Mazot desteğinin yapılan zamlarla anlamını yitirdiğini de savunan Nizam, zammı üreticiye yönelik “balistik mazot roketi” ve “ihanet” olarak nitelendirdi.

Kar-İş: Toplu taşımacılar nefessiz kaldı

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu da yaptığı açıklamada bir haftada akaryakıta iki kez zam yapılmasının toplu taşımacıları çaresiz bıraktığını belirtti.

Topaloğlu, kısa süre içinde mazot fiyatlarının hızla yükseldiğini ancak taşımacılara herhangi bir destek sağlanmadığını söyledi. Bir haftada yaklaşık 10 ila 12 TL’lik artış yaşandığını ifade eden Topaloğlu, toplu taşımacıların bu maliyeti karşılayamayacağını belirtti.

Hükümetin acilen harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Topaloğlu, taşımacılara son iki zam oranında mazot desteği sağlanmasını talep etti. Hayat pahalılığının arttığını da dile getiren Topaloğlu, asgari ücretin alım gücünün ciddi şekilde eridiğini ifade etti.

KITSAB: Zamlar ve savaş ortamı turizmi tehdit ediyor

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Oğuz Akançay ise akaryakıt zamları ile Orta Doğu’daki savaş ortamının turizm sektöründe tedirginlik yarattığını belirtti.

Akançay yaptığı yazılı açıklamada, özellikle ulaşım maliyetlerindeki hızlı artışın tur operatörleri, seyahat acenteleri ve turizm işletmeleri üzerinde ciddi ekonomik baskı oluşturduğunu söyledi.

Bölgedeki güvenlik algısının olumsuz etkilenmesiyle birlikte son günlerde rezervasyon iptallerinde ve planlanan turlarda geri çekilmelerde artış yaşandığını kaydeden Akançay, bu gelişmelerin ülke turizmi açısından ciddi bir darbe riski taşıdığını ifade etti.

Turizmin yalnızca otelleri ve seyahat acentelerini değil, ulaşımdan yeme içmeye, rehberlik hizmetlerinden yerel üreticiye kadar geniş bir ekonomik ekosistemi doğrudan etkilediğine dikkat çeken Akançay, olası olumsuz etkilerin büyümeden kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Hür-İş: Ekonomik çöküş riski var

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu da akaryakıt zammını eleştirerek mevcut ekonomik yönetim anlayışının devam etmesi halinde ülkenin çok daha derin bir ekonomik çöküşle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Serdaroğlu, akaryakıta iki kez olmak üzere toplam 11 TL’lik artış yapıldığını hatırlatarak bu zamların sebebinin savaş olmadığını savundu. Hükümetin bütçeyi yönetemediğini ve yanlış politikalarla ekonomiyi çıkmaza sürüklediğini ileri süren Serdaroğlu, bu hataların faturasının akaryakıt üzerinden tüm halka kesildiğini iddia etti.

KAMUSEN: Zamlar zincirleme etki yaratacak

Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan da yaptığı açıklamada peş peşe yapılan akaryakıt zamlarının çalışanların ve dar gelirli kesimlerin alım gücünü daha da zayıflattığını belirtti.

Zamların yalnızca akaryakıt fiyatlarını artırmakla kalmayacağını ifade eden Atan, bunun zincirleme şekilde tüm ürün ve hizmetlere yeni zamlar getireceğini söyledi. Elektrik üretiminde kullanılan yakıt maliyetlerinin artmasıyla birlikte elektrik zammının da kaçınılmaz hale gelebileceğini kaydeden Atan, vatandaşın her geçen gün daha ağır bir ekonomik yükün altına itildiğini savundu.

Atan, hükümetin vatandaşını koruması gerekirken zam üstüne zam yaparak toplumun ekonomik dengesini bozduğunu ileri sürdü.

Hayvan Üreticileri Birliği: Sektör çökertiliyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği de yaptığı açıklamada artan kaba yem, akaryakıt ve diğer girdi maliyetleri karşısında üreticinin dayanma sınırını aştığını belirtti. Birlik, hayvancılık sektörünün göz göre göre çökertildiğini savundu.

Açıklamada çiğ süt fiyatlarının yerinde saydığı, küçükbaş üreticisinin hak ettiği desteklerin ise geciktirildiği ifade edilerek bu durumun üreticiyi üretimden kopardığı ve ülkenin gıda güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Uzun süredir üreticilerin yaşadığı sorunların dile getirildiği ancak gerekli adımların atılmadığı ileri sürülen açıklamada, artan girdi maliyetleri karşısında çiğ süt fiyatlarının üreticiyi ayakta tutacak seviyeye çıkarılması ve küçükbaş hayvancılık için verilen doğrudan gelir desteğinin artırılması talep edildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026, 09:43