Suçunu itiraf etti

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten 2 bin 186 TL değerinde ürün çalan 57 yaşındaki N.A.K. kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, teminata bağlandı.

Polis, 9 Mart 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde satışa sunulan toplam 2 bin 186 TL değerindeki parfüm, saç boyası ve kalem pilin çalındığını söyledi. Polis, yapılan incelemeler sonucunda olayın kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının tespit edilerek aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir maddeye rastlanmadığını kaydetti.

Polis ayrıca zanlının gönüllü ifade vererek söz konusu sirkat suçunu kendisinin işlediğini beyan ettiğini, çaldığı eşyaları ise kullanmayarak attığını söylediğini aktardı.

Polis, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, KKTC vatandaşı ve emekli olduğu belirtilen zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.