‘Savaş etkiledi’

Maliye Bakanı Özdemir Berova, İsrail–ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerin küresel piyasalara etkilerinin Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildiğini belirterek, akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Berova'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İsrail–ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerin küresel piyasalara etkileri ve buna bağlı olarak KKTC ekonomisine kısa, orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek yansımaları Bakanlar Kurulu’nda kapsamlı şekilde ele alınmıştır.

Akaryakıt Fiyat Belirleme Mevzuatı gereği her hafta yeniden belirlenmesi gereken akaryakıt fiyatları da bu çerçevede detaylı biçimde değerlendirilmiştir. Hükümet olarak temel önceliğimiz, küresel piyasalarda yaşanan olağanüstü dalgalanmalara rağmen vatandaşlarımız üzerindeki mali yükü mümkün olan en düşük seviyede tutmaktır.

Bu anlayış doğrultusunda, yapılması kaçınılmaz olan fiyat düzenlemesinin etkilerini azaltmak amacıyla Fiyat İstikrar Fonu’nun (FİF) tüm imkânları seferber edilmiştir. Devlet, vatandaşımızı korumak adına Fiyat İstikrar Fonu’ndan elde ettiği gelirlerden önemli ölçüde fedakârlık yapmıştır.

Tüm sınırlar zorlanmasına rağmen, küresel enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle aşağıdaki fiyat düzenlemeleri oluşmuştur:

Buna göre yapılan düzenlemeler sonucu pompa fiyatları şöyle belirlendi: 95 oktan benzinde litre başına 57,12 TL, 98 oktan benzinde 58,12 TL, mazotta ise 56 TL.

