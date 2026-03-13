Analize gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 31 yaşındaki Sudan uyruklu öğrenci Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa’nın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan sürücü A.A.A.İ. (E-21) mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 6 gün ek tutukluluk emri alındı. Duruşmada alkol ve uyuşturucu testi için zanlıdan kan örneği alındığı, analize gönderileceği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis; 8 Mart 2026 tarihinde saat 05.30 sıralarında FV 290 plakalı salon aracı Gönyeli Çemberi’nden Güzelyurt istikametine doğru kullanan zanlının, dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada yolun sağında bulunan Artesa Binaları önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Polis, zanlının kontrolünü kaybettiği aracın yolun sağından çıkarak orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptığını kaydetti. Polis memuru; çarpmanın etkisiyle takla atan aracın tavanı üzerinde durduğunu belirtti.

Polis, kaza sonucu araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Jumana Osman Hussein Mohammed (K-24), Mohamed Abdalla Elamın Elnour (E-21) ve Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa’nın yaralandıklarını ve ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını kaydetti. Polis, kazada ağır yaralanan Hasaballa’nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis, kazada yaralanan diğer şahısların hastanede yapılan tedavilerinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müşahede altına alındıklarını belirtti. Polis, tedavileri tamamlanan yaralıların taburcu edildiğini, kazaya neden olduğu değerlendirilen araç sürücüsünün ise tutuklandığını ifade etti.

Kan örneği analize gönderilecek

Polis ayrıca, zanlı sürücüden alkol ve uyuşturucu madde tespiti yapılabilmesi amacıyla kan örneği alındığını ve söz konusu örneklerin tahlil için laboratuvara gönderildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, olayla ilgili alınması gereken ifadeler bulunduğunu, ayrıca kazanın meydana geliş şeklinin tespitine yönelik çevrede bulunan kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi.

Polis, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.