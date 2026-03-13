‘Zincirleme zamlar gelecek’

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de son dönemde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşların tepkisini çekti. Bir haftada iki kez artan fiyatlar, halk tarafından geçim şartlarını zorlaştıran bir gelişme olarak değerlendirildi. Vatandaşlar, benzin ve mazottaki artışların iğneden ipliğe her şeye yansıyacağını belirterek hükümetten çözüm beklediklerini ifade etti.

Ne dediler…?

Hasan Yılmaz Öncel

“Akaryakıta bir hafta içinde iki kez zam gelmesi çok rahatsız edicidir. Çünkü akaryakıta zam demek iğneden ipliğe her şeyin fiyatının artması demektir. Artık ya arabaya binmeyeceğiz ya da bir bisiklet alıp onunla gidip geleceğiz. Benim arabamın deposu daha önce bin 800’e dolarken şimdi 2 bin 500’e tam olarak dolmuyor. Vatandaşlar burada çok zor günler görüyor.”

Nedim Enginsoy

“Akaryakıta bir haftada iki kez zam yapıldı, gerçi bu halka çok iyidir, çünkü bu kadar şeye rağmen hala ses çıkarmıyorlar. İnşallah benzinin litresi 100-150 TL olur. Bir haftada 11 TL civarında zam hepimize yakışıyor. Ben motor sürücüsüyüm ve motorum daha önce bin liraya dolarken, şimdi bin 600- bin 700 TL’ye doluyor. Bir beklentim kalmadı. Halk uyuyor. Siyasilerden de bir şey beklemiyorum çünkü halkı düşünen yok.”

Ahmet Nüfal

“Geçtiğimiz günlerde aracımın deposunu doldurdum ve 2 bin 350 lira mazot parası ödedim. Hükümet sürekli mazeret buluyor. Bir çare bulmuyorlar. Hükümet bu işi tamamen açıklarını kapatmak için yaptı. En güzel vergi akaryakıttadır çünkü onu herkes almak zorundadır. Ben artık bu ülkeyi yönetenlerden hiçbir şey beklemiyorum. Bir erken seçim olur ve bu hükümet değişirse çok iyi olacaktır.”

Ersin Yuvalı

“Akaryakıta yapılan zam çok kötü oldu. Bu insanlar nasıl başa çıkacak düşünemiyorum. Akaryakıt zammı bütün piyasayı olumsuz etkileyecek ve dar gelirli vatandaşlar bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Her şeye zam gelecek ve çok kötü günler olacak. Hükümet her gün zam yapıyor. Şu anda arabalarımızı ful yapmak için herhalde 5 bin lira istiyoruz. Ben bugün bin liralık yakıt aldım. Bitsin de yine alırız.”

Emine Yontucu

“Akaryakıta bir haftada gelen iki zam sonrasında aracımın içerisine çiçek ekip saksı olarak kullanmayı düşünüyorum. Bu kadar yüzsüzlük olamaz. Sen bana ne artış verdin ki her şeye birden zam yapmaya başladın? Geçim zorlaştı, araba kullanmak zorlaştı. Maddi gücümüz artık yeterli değil ve santim santim harcamaya başladık. Akaryakıt artınca her yere zam gelecek. Marketler benzine zam gelmeden bir artış yaptılar zaten. Şimdi bir artış daha yapacaklar. Bu zammı hükümet açıklarını kapatmak için yaptılar. Hiçbir beklentimiz kalmadı. 50 yılda ne olduk da bundan sonra ne olacağız. Benim aracım bin 200 liraya dolarken bugün 2 bin lira lazım. Bugün o 800 liralık fark ile biz çocuklarımıza bir şey almayı bilmez miyiz? Et olmuş bin 300 lira. Biz bu memlekette nasıl geçinelim? Hırsızlık mı yapalı?” inanın Rum tarafı bizden çok daha iyi durumdadır.”

İbrahim Arslan

“Ne yazık ki zor günler bizleri bekliyor. Yine her şeye zam gelecek ve daha kötü bir duruma gireceğiz. Allah yardımcımız olsun ama iyi bir gidişat yoktur. Hükümet bu zammı yaparken umarım savaşı bahane etmemiştir de savaş sona erdiğinde normale dönebiliriz. Benim aracım geçen hafta bin 700 liraya dolardı şu anca 500 liralık aldım ibre yerinden oynamadı bile. Yetkililerden beklentimiz halka daha fazla yardımcı olmalarıdır.”

Berat Yağmurcu

“Akaryakıta bir haftada yapılan iki zam bizleri çok zora soktu. Normalde Türkiye buradan pahalıyken bugün Kıbrıs yakıt fiyatları Türkiye’yi geçti. Bu durum karşısında cebimizdekinin daha fazla erimesine neden olacaktır. Ben seyyar satıcıyım ve bu akaryakıt zammı benim işlerimi de olumsuz etkiliyor. Daha önce aracımı bin 500 TL’ye doldururken bugün 2 bin 200 liraya doluyor. Bu sefer de ben satışını yaptığım ürünlerin fiyatlarını yükseltmek zorunda kalıyorum ve işlerim olumsuz etkileniyor.”

Abdullah Kilvar

“Akaryakıta bir hafta içinde iki kez zam yapılması kesinlikle doğru değildir. Ben hükümetin bu zammı savaş nedeniyle petrolde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yaptığını düşünüyorum. Ben aracımı bin 200 liraya doldururken bugün artık 2 bine yakın bir rakama denk geliyor.”

Cüneyt Cenker

“Bir hafta içinde iki kez akaryakıta zam yapılması insanları büyük bir sıkıntıya sokacaktır. İnsanlar daha fazla para ödeyerek daha az benzin alacaklar. Bu zammı hükümetin savaştan dolayı yaptığını düşünüyorum. Artıştan önce 2 bin 200 liraya dolan aracım sanırım artık 2 bin 700’e dolacaktır.”

Ertuğ Kutay

“Akaryakıta bir haftada yapılan iki zam halkı zora sokacaktır. Bu akaryakıt zammı ciddi bir külfet oluşturuyor çünkü akaryakıt zammı piyasada her şeye yansıyacaktır. Biz zaten fiyatlarımızı yükseltmiştik şimdi tekrar yükseltmek zorunda kalacağız. Bu zammı hükümet açıklarını kapatmak için yaptı. İnsanlar mecbur alacak diye buna zam yapıyorlar. Başka ülkelerde bu olay olsa insanlar gidip arabalarını başbakanlık önüne kilitlerdi ama bizim halkımız herhalde uyuyor. Benim aracım 3 bin 500 bandında dolardı şu anda 5 bini bulacaktır.”