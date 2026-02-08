Arasta cennet

Abdullah SUÇİMEZ

Aşırı soğuk havaların ardından dün etkili olan bahar havası, Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta ve Asma-altı bölgelerinde hareketliliği artırdı. Özellikle Lokmacı Kapısı’ndan geçiş yapan Rumlar ve turistler, dün bölgede yoğunluk oluşturdu.

Turistler Büyük Han’da, bölgedeki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi, mağazaları gezdi, alışveriş yaptı. Arasta’da vakit geçiren Rumların cebinden ise onlar için bozuk para sayılacak meblağlar çıktı.

Döviz kuru farkı nedeniyle kuzeyde vakit geçiren yabancılar 5 veya 10 euro ödeme yaparak döner yiyebildi, kafelerde vakit geçirdi ve çeşitli ürünler satın aldı.

Euro üzerinden bakıldığında küçük gibi görünen bu harcamalar, Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle kuzeyde yüksek tutarlara denk gelirken, turistlerin harcamaları çarşı için can damarı oldu.

Diyalog muhabirine konuşan bölge esnafı, işlerin büyük ölçüde Rumlar ve turistlere bağlı olduğunu dile getirdi. Esnaf, “Çok büyük kazançlar yok ama en azından kira ve evin mutfak masrafını çıkarabili-yoruz. Güneyden gelenler olmasa ayakta kalmamız zor. Yerli halk artık bu fiyatlarla çarşıya pek gelemi-yor” ifadelerini kullandı.



