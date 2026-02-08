‘Keyif için içiyorum’

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik denetimleri esnasında şüpheli hareketler sergileyen Nijerya vatandaşı A.O.’nin (E-28) aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçüstü tutuklanan zanlı dün sabah uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk kararı verilirken, ifadesinde içici olduğunu itiraf ettiği açıklandı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında VA 363 plakalı BMW marka aracı kullanan zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, aracın torpido gözünde sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya sarılı, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, söz konusu uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin ve VA 363 plakalı aracın emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, akabinde zanlının ikametgahında yapılan aramada ise herhangi bir kanunsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

Polis memuru, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde uyuşturucu kullandığını, ele geçirilen maddenin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini, ancak kimden temin ettiğine dair bilgi vermediğini aktardı.

Polis memuru, ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren ülkede toplam bin 532 gündür ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini açıkladı

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, ele geçirilen maddenin analiz için ilgili birime, maddeye sarılı sigara paketinin ise parmak izi incelemesi için inceleme şubesine gönderileceğini belirtti. Ayrıca alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade eden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.