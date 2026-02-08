‘Liyakat istiyoruz’

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği son dönemde kamuoyunda tartışılan Sağlık Hizmetleri Yasası kap-samında kurulması öngörülen Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu düzenlemesini kabul etmediğini bildirdi. Tabipleri Birliği, sağlık alanında bilimsel, adil ve eşit bir sistem kurulana, halk hak ettiği şekilde sağlığa erişene kadar mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin açıklamasında, birliğin en başından açık, net ve tutarlı bir duruş sergilediği belirtilerek, uzmanlık eğitiminin girişinden bitimine, programların açılmasından eğitim sürecinin etkin ve bağımsız denetimine kadar tüm aşamaların bilimsel ölçüt-lere, şeffaflığa ve tam liyakat esasına dayanması gerektiğinin savunulduğu kaydedildi.

Ülkedeki hasta sayısının tam zamanlı uzmanlık eğitimi için yeterli olmayacağını yineleyen Bir-lik, hekimlerin taleplerinin sadece mesleki bir talep değil, halkın nitelikli, güvenli ve eşit sağlık hizmeti almasının esas koşulu ve garantisi olduğu ifade etti.

Açıklamada, “Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı’nda, Meclis komitelerinde yapılan toplantılara katıldık; emek verdik, çalıştık, çözüm ürettik. Amacımız ne kişisel ne kurumsal ne de zümresel bir çıkar sağlamak değil, ülkenin sağlık sistemini, halkı ve geleceğin uzman hekimlerini koru-maktı. Ancak gelinen noktada, son dakikada yapılan ve kabul edilemez bir geri adımla, Sağlık Bakanı’nın sorumsuzluğu ve mesleki değerlere sahip çıkmaması sonucunda, yasadan merkezi sınav çıkartılıp sınavsız uzmanlık eğitimine girişe dönülmüştür,” denildi.

