İğrenç bir olay

İskele’de son 4 aydır iğrenç bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Gazimağusa’da işletme sahibi olan 49 yaşındaki O.Ç. isimli zanlının, 21 yaşındaki öz kızına Ekim ayından bu yana, İskele’de kiraladığı bir apartman dairesi içerisinde defalarca tecavüz ettiği belirlendi. Genç kızın bir arkadaşının yardımıyla, bir avukat vasıtasıyla 5 Şubat’ta polise şikayet etmesiyle iğrenç olay ortaya çıktı.

Polis tarafından aranmaya başlanan O.Ç. isimli zanlı, önceki akşam İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gazimağusa’da saklandığı evde yakalandı. Polis, zanlının yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu da tespit etti. Sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, ifade vererek işlediği suçları detaylı olarak polise anlattı. Zanlı dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

4 ay boyunca tecavüz etti

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Deniz Satılmış, zanlı O.Ç.’nin, 18 Ekim 2025 ile 4 Şubat 2026 tarihleri arasında, İskele’de, kiraladığı bir apartman dairesinde, 21 yaşındaki öz kızına, farklı tarihlerde, defalarca tecavüz ettiğini, birçok kez de darp ettiğini açıkladı. Olayın 5 Şubat’ta polise bildirildiğini ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini aktaran polis, 6 Şubat akşamı, Gazimağusa’da saklandığı evde tespit edilerek yakalandığını ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Zanlının gönüllü ifade vererek, işlediği suçları detaylı olarak anlattığını açıklayan polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.