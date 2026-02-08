Hafifi yaralandı

Gönendere–Sütlüce anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 14.55 sıralarında Cesur Şirin (E-53) yönetimindeki TPK 229 plakalı Mercedes marka otobüs, Gönendere istikametinden Sütlüce istikametine doğru seyrettiği sırada, gereken dikkat ve ihtimamı göstermemesi sonucu yolun solundan sağına geçerek yoldan çıktı. Kont-rolden çıkan otobüs, yol dışına savrulduktan sonra sağ yan kısmına devrilerek sağ yan kısmı üzerine yatar vaziyette durdu.

Kaza sonucu otobüs sürücüsü Cesur Şirin hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafın-dan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldı-rıldı. Şirin, yapılan muayenesinin ardından taburcu edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü sürücü tutuklandı

Bu arada Lefkoşa’da, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde önceki akşam meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü yolun kenarında park halindeki araca çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, 147 miligram alkollü olduğu tespit edilen Serkan Çakmakçı (E-29), yöne-timindeki VZ 239 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halindeki Emre Orçan (E-38) sorumluluğundaki YB 196 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken VZ 239 plakalı araç sürü-cüsü Serkan Çakmakçı, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuk-landı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

