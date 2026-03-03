Askeri yığınak

Yunanistan hükümeti, İran krizini fırsat bilerek, Güney Kıbrıs’a dört adet F-16 savaş uçağı ve iki fırkateyn gönderdi. Açıklamada ‘adaya yönelik saldırılar ve artan güvenlik riski’ nedeniyle kriz süresince Güney Kıbrıs’ın savunmasına destek verileceği belirtildi. Askeri koordinasyon amacıyla Yunanistan Genel Kurmay Başkanı da dün adaya geldi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Hükümet Dışişleri ve Savunma Konseyi (KYSEA) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Kimon” fırkateyni ile “Kentauros” anti-drone sistemiyle donatılmış ikinci bir fırkateynin Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu. Ayrıca Güney Kıbrıs’ın hava savunmasını güçlendirmek amacıyla dört adet F-16 savaş uçağının adada konuşlandırılacağı belirtildi.

Dendias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis’in Rum Lider Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile doğrudan temas halinde olduğunu doğrulayarak, Yunanistan’ın kriz süresince Kıbrıs’ın savunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Atina’nın askeri hamlesi, pazartesi günü yaşanan bir dizi kritik gelişmenin ardından geldi. Bu kapsamda Ağrotur köyünün zorunlu olarak tahliye edildiği ve İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’nin (SBA) tamamen boşaltıldığı, tahliyenin Dikelya’yı da kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.

“Kentauros” anti-drone sisteminin konuşlandırılmasının stratejik önem taşıdığı belirtilirken, Kıbrıs makamlarının “canlı hava tehditleri” ile mücadele ettiği, Baf Uluslararası Havalimanı’nın insansız hava aracı tespiti nedeniyle tahliye edilmesinin bu sürecin bir parçası olduğu kaydedildi.

Savunma Bakanı Dendias ile Yunanistan Genelkurmay Başkanı’nın, yerel komutanlarla koordinasyon sağlamak üzere adaya gönderildiğini de açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026, 10:07