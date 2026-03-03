Asırlardır barış içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran halkının acısını paylaşıyoruz. Çatışmaların yükünü sivillerin, masum sabilerin çektiği bu acıyı görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “MKYK Üyeleri, Parti Kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve İlçe Başkanları ile İftar” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran halkının acısını paylaşıyoruz. Çatışmaların yükünü sivillerin, masum sabilerin çektiği bu acıyı görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. (Diplomasi trafiği) Ateşkes tesis edilene, bölgemizde tekrar sükûnet hâkim olana kadar her düzeyde temaslarımızı yoğunlaştıracağız. Biz sulhun tarafındayız, kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te yanı başımızda çatışma, savaş görmek istemiyoruz. İran'ı hedef alan gayri hukuki saldırılarla ilgili tutumumuz bu yöndedir. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli müdahalede bulunulmazsa çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri kimse taşıyamaz. Bunun için yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor."

"Türkiye, güçlü dış politikasıyla, ekonomisiyle, askeri kapasitesiyle, güçlenmiş iç cephesiyle her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir."

