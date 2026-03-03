Yakın takipteyiz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplandı, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında ise Cumhuriyet Meclisi’nde toplantı gerçekleştirildi. Toplantılarda, Orta Doğu’da başlayan ve adadaki İngiliz üslerine yansıyan savaşta yaşanan son gelişmeler ele alındı, ada genelindeki güvenlik durumu, üslere yönelik gerçekleştirilen “drone” saldırıları ve olası yeni senaryolar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve kamu güvenliğine yönelik alınabilecek ek tedbirler gözden geçirildi.

Erhürman’ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer katıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Güvenlik Kurulunun, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla başlayan süreci, özellikle adaya etkileri dikkate alınarak, çeşitli senaryolar çerçevesinde, ayrıntılı bir biçimde değerlendirdiğini belirtti.

Erhürman, “Çalışmalarımız tam bir koordinasyon içerisinde devam edecektir” dedi.

Başbakanlık: Süreci yakından takip ediyoruz

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında dün Cumhuriyet Meclisi’nde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Cumhuriyet Meclis Başkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Meclis'te temsil edilen siyasi parti genel başkanları, bakanlar, Meclis Başkan Yardımcısı, milletvekilleri, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile diğer stratejik kurumların yöneticileri katıldı.

Başbakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin süreci yakından takip ettiğini ve tüm ilgili birimlerin eşgüdüm içinde hareket ettiğini belirtti, önceliğin halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunması olduğunu vurguladı.

Açıklamada, toplantının, sürece ilişkin bilgilendirme ve ortak değerlendirme amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

