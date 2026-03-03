Bir milyonu geçti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde meydana gelen market hırsızlıklarıyla ilgili gerçekleştirilen Kırık Camlar Operasyonu çerçevesinde tutuklanan T.Ç. (E-28) ve Ö.Ç. (E-23) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 8 gün ek süre alındı. Zanlıların 20-26 Şubat tarihleri arasında Seçkin Market, Karakaya Market, Gourment Market ve Pınarlı Marketten sigara ve tütün ürünü, çeşitli gıda maddeleri, alkollü içkiler, nakit para, kamera kayıt cihazı ve cep telefonu çaldıkları tespit edildi. Ayrıca zanlıların, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren Kuşaf Market’in kapı camını hırsızlık yapmak amacıyla kasten kırarak hasara uğrattıkları da belirlendi. Zanlıların 5 marketken bir milyon lirayı aşan soygun yaptığı açıklandı.

Polis memuru, zanlıların 20 Şubat’ta Karakaya Market’e kapıyı kırarak girdiklerini ve 60 karton sigara ile 3 bin TL nakit para çaldıklarını; aynı gün Seçkin Market’e camları kırarak girip 400 karton sigara, 6 şişe alkollü içki, muhtelif eşyalar ve 13 bin TL nakit para aldıklarını açıkladı. Polis, 26 Şubat’ta Gourment Market’e giren zanlıların muhtelif sayıda sigara, tütün ve yiyecek ile içinde henüz miktarı belirlenemeyen para bulunan yazar kasayı çaldıklarını; aynı tarihte Pınarlı Market’ten muhtelif sayıda sigara, gıda ürünü, bir cep telefonu ve 7 bin 200 TL nakit para aldıklarını açıkladı. Polis, zanlıların güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek arandığını, 26 Şubat’ta Girne’de fark edildiklerini ancak araçla kaçarak Gazimağusa’ya geldiklerini belirtti. Polis, zanlıların Gazimağusa’da bir işletme içerisinde yakalandıklarını kaydetti. Polis, zanlıların sirkat ettiği ürünlerin ve paranın toplam değerinin bir milyon TL’den fazla olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın sürdüğünü, bazı emare ve paraların bulunduğunu ancak aranan emarelerin olduğunu belirten polis, alınacak tanık ifadelerinin de olduğunu ifade etti. Zanlıları suça bağlayıcı güvenlik kamerası görüntülerini de temin ettiklerini bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

