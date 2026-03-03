Kriz tırmanıyor

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının üstünden üç gün geçerken, Pentagon operasyonların süreceğini duyurdu. Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco vurulurken, yüzlerce petrol tankeri Hürmüz Boğazı'na yığıldı.

ABD ordusu, İran’da ilk 48 saatte 1250’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), toplamda 11 İran gemisinin imha edildiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin Hamaney’i öldürmesinin ciddi sonuçlar doğuracağını belirterek, bölge ülkeleri ile savaşta olmadıklarını ve ABD’nin diplomasiye ihanet ettiğini söyledi.

İran’dan misilleme

İran Devrim Muhafızları, ABD’ye ait istihbarat merkezleri ve askeri lojistik depolarını hedef aldıklarını açıkladı.

“Sadık Vaat 4 Operasyonu” kapsamında Basra Körfezi’ndeki üsler ve İsrail’in Birüssebi kentindeki iletişim sanayi kompleksi, füzeler ve İHA’larla vuruldu.

Devrim Muhafızları, onuncu dalga füze saldırılarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisini ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesini hedef aldıklarını duyurdu. Saldırıların “Hayber” tipi füzelerle gerçekleştirildiği bildirildi. İsrailli yetkililer henüz resmi açıklama yapmadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırılarında okul ve hastanelerin hedef alınmasına tepki göstererek, “İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir” dedi.

Petrol devi Aramco vuruldu

Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco şirketinin Ras Tanura rafinerisine drone saldırısı yapıldı. Aramco tesislerine en büyük saldırı 2019'da yapılmıştı. Aramco'nun vurulması, o dönemde Suudi Arabistan ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasını açtı.

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan gelen iki SU-24 uçağının düşürüldüğünü, ayrıca 7 balistik füze ve 5 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Katar Silahlı Kuvvetleri, ülke genelinde egemenliği ve güvenliği korumaya hazır olduklarını belirtti.

Kuveyt’te dost ateşi

ABD ve İsrail’in İran savaşında, Kuveyt’te 3 Amerikan F-15 uçağı dost ateşiyle düşürüldü. 3 uçakta bulunan 6 mürettebat fırlatma koltuklarıyla sağ kurtuldu. CENTCOM, düşüş sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kuveyt’te enkaz nedeniyle iki işçi hafif yaralandı.

İran’da can kayıpları

ABD ve İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

Petrol tankerleri geçiş yapamıyor

Hürmüz Boğazı'nda güvenlik riskinin en üst seviyeye çıkmasıyla petrol tankerlerinin geçişi durma noktasına gelirken, 700'ün üzerinde tanker Boğaz'ın her iki yakasına yığıldı.

Basra Körfezi'nin ağzındaki Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçitten, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrol ve petrol ürünü taşınıyor. Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hafta sonunda başlattığı saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı fiilen kapandı. Sigorta şirketlerinin yüksek risk nedeniyle maliyetleri artırmasıyla, gemi operatörleri Boğaz'dan geçişleri askıya aldı.