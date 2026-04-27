Avrupa’nın önceliği

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB hukukuna uygun kalıcı, adil ve bütünlüklü bir çözüm bulunmasının öncelik olduğunu söyledi.

Habere göre Von der Leyen, Doğu Akdeniz’deki bölgesel refahın ve istikrarın Kıbrıs sorununun çözümüyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, bu yüzden çözümün AB gündeminin üst sıralarında olduğunu iddia etti.

AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’ın görevinden ayrılmasının ardından yeni bir temsilci atanması sürecinde olduklarını da belirten Von der Leyen, yeni AB temsilcisinin tüm gücünü çözüme harcayacağını savundu.

Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin BM çatısı altında yeniden başlamasının önemine de dikkat çeken Von der Leyen, çözüm sürecine aktif olarak katılmaya ve katkı koymaya hazır olduklarını, temasları, diyaloğu, Güven Yaratıcı Önlemleri ve karşılıklı anlayışı da desteklediklerini kaydetti.

GSI projesi önemli

Von der Leyen söyleşisinde, bir enerji krizinin olduğunu ve AB’nin enerji hedeflerini gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek, yenilenebilir enerjiye geçişin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Avrupa elektrik enerji ağlarının tamamlanmasının da önemine vurgu yapan Von der Leyen, “Great Sea Interconnector (GSI)” projesinin, AB’nin “Yüksek Stratejik Öneme Sahip Enerji Ağları” çerçevesinde yer alan sekiz projeden biri olduğunu, bu durumun da projeye verdikleri önemi ve projeyi hayata geçirme taahhütlerinin sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

Bir soru üzerine, Güney Kıbrıs’ta AB desteğiyle kurulacak yangın söndürme merkezi konusuna da değinen Von der Leyen, merkez konusunda büyük ilerleme kaydettiklerini, orman yangınlarının söndürülmesi faaliyetlerini güçlendirecek merkezin yıl içinde açılmasını sabırsızlıkla da beklediğini ifade etti.

Von der Leyen, merkezde 6 yangın söndürme hava aracının bulunacağını hatırlatırken, daha fazla aracın konuşlandırılması imkanının da olduğunu, bu konuda Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’le istişare içinde bulunduklarını açıkladı.

Von der Leyen ayroca, Avrupa’nın güneydoğu sınırında bulunan Güney Kıbrıs’ın, AB ile Güney Akdeniz’deki komşu ülkeler arasında güvenilir bir köprü olduğunu da sözlerine ekledi.

