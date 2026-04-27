Meydan okuma

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis dün yaptığı açıklamada, Fransız güçlerinin insani amaçlarla adada bulunmasına izin verecek anlaşmanın Haziran ayında imzalanacağını söyledi.

Hristodulidis; Fransa ile görüşmelerin resmi aşamaya geçtiğini ve anlaşmanın bakanlar düzeyinde sonuçlandırılacağını ifade etti.

"Bu düzenleme, insani amaçlarla Kıbrıs topraklarında Fransız kuvvetlerinin bulunmasını sağlayacak" diyen Hristodulidis, bunun ikili işbirliğini derinleştirme yönündeki daha geniş çabaların bir parçası olduğunu kaydetti.

Hristodulidis, bu gelişmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda gerçekleştirdiği ziyarete ve iki ülke arasında geçen Aralık ayında imzalanan, güçlendirilmiş stratejik ortaklığa bağladı. Rum toplumu lider" Fransa, savunma ve güvenlik başta olmak üzere her düzeyde en güçlü iş birliğine sahip olduğumuz AB üye devletidir" dedi ve anlaşmanın sembolik bir katılımdan ziyade pratik bir işbirliğini yansıttığını vurguladı.

"İmzaladığımız şeyler sadece fotoğraf çekmek veya iletişim boyutu kazandırmak için yazılmış metinler değil. Bunlar özlü metinlerdir ve pratikte etkili oldukları kanıtlanmıştır" diyen Hristodulidis, daha önce yardım istendiğinde Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisini gönderdiğini anımsattı.

Somut adımlar atılacak

Rum toplumu lideri Hristodulidis, anlaşmanın Kıbrıs'ın 1,2 milyar Avro’luk fonu kullanacağı SAFE programı da dahil olmak üzere daha geniş Avrupa girişimleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Fransız şirketleri ile Kıbrıs'ın gelişmekte olan savunma sektörü arasında işbirliğini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Hristodoulidis ayrıca Lefkoşa'da düzenlenen son gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısına da değinerek, bu toplantıyı bölgesel liderler ve Avrupa Birliği yetkililerinin daha yakın işbirliğini keşfetmeleri için bir fırsat olarak nitelendirdi.

"Bu sadece bir görüş alışverişi değil, aynı zamanda ilişkilerimizi nasıl birlikte geliştirebileceğimiz üzerine bir görüşmeydi" diyen Hristodulidis, Avrupa Birliği ile bölge ülkeleri arasında olası yeni ortaklıklar da dahil olmak üzere somut adımların atılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Türkiye kabul etmedi

Türkiye'den gelen tepkilere ilişkin sorulara yanıt veren Hristodulidis, AB liderler zirvesi öncesinde Ankara’ya davet yaptığını, ancak bunun kabul görmediğini söyledi.

Hristodulidis; son dönemdeki tepkilerin, Türkiye'nin bölgesel devletlerin Kıbrıs'ın girişimlerine gösterdiği ilgi düzeyini tahmin etmemiş olmasından kaynaklanmış olabileceğini kaydetti.