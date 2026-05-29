Bakım ve onarım gerekiyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Otobüs Terminali; kırık camlar, paslı borular, eskimiş ve dökülmeye başlayan binalarıyla kötü bir görüntü oluştururken, kentin çehresine yakışmıyor. Terminaldeki bilet gişeleri, dükkanlardan beton yığınları koparak, etrafa düşerken, hem esnaf hem oraya giden yolcular ve vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Terminalde faaliyet gösteren bazı esnaf, yıllardır yetkililerin alanla yeterince ilgilenmediğini ve terminalin adeta kendi haline bırakıldığını ifade etti.

Diyalog muhabirine konuşan esnaf, terminal içerisindeki birçok binada çatlaklar bulunduğunu ve bu durumun ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Yapıların zamanla yıprandığını söyleyen esnaf, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılmamasının riskleri artırdığını savundu.

Her gün yüzlerce kişinin kullandığı terminalde görüntü kirliliğinin de dikkat çekici boyuta ulaştığını ifade eden esnaf, insan boyuna yaklaşan otların çevre düzenini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Terminalin genel görünümünün şehir merkezine yakışmadığını belirten esnaf, alanın hem estetik hem de güvenlik açısından ihmal edildiğini söyledi.

Yetkililere çağrıda bulunan esnaf, terminalin yıllardır kaderine terk edildiğini ileri sürerek, gerekli bakım, temizlik ve onarım çalışmalarının bir an önce yapılmasını istedi. Terminalin hem yolcular hem de esnaf için daha güvenli ve düzenli bir hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.



Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026, 09:32