Kendi başını da yaktı

Minareliköy’de bulunan Yeni Merkezi Cezaevi’nde, hükümlü tutuklu olarak bulunan oğlu A.S.A.’yı ziyarete giden E.A.’nın (E-48) tasarrufunda, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulundu. Zanlı “uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçundan Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, soruşturmayı yürüten polis memuru olguları aktardı. Uyuşturucunun zanlının oğlu için cezaevine götürdüğü yemek kaplarının üzerinde bulunduğu açıklandı.

Polis memuru; 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Yeni Merkezi Cezaevi’nde meydana gelen olayda, ağır yaralama suçundan hükümlü tutuklu olarak bulunan A.S. A.’yı ziyarete gelen zanlı E.A.’nın beraberinde getirdiği yemek kaplarında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada, yemek kapları içerisine gizlenmiş şekilde, içerisinde henüz miktarı tespit edilemeyen tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet sarma sigara bulunduğunu belirten polis, söz konusu maddenin emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının cezaevinden teslim alınarak Narkotik şubeye götürüldüğünü ifade etti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis memuru; emare olarak alınan maddenin analize gönderileceğini, zanlının uyuşturucu maddeyi kimden temin ettiğinin araştırıldığını aktardı.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydeden polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken emareler bulunduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.