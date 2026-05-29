Metehan’da izdiham

Abdullah SUİÇMEZ

Kurban Bayramı’nın birinci gününü aile ziyaretleriyle geçiren vatandaşlar, bayramın ikinci gününü ise gezmeye ayırdı.

Bayram tatilini fırsat bilenler Güney Kıbrıs’a akın etti. Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Güneyden kuzeye geçiş yapmak isteyen sürücüler kilometrelerce araç kuyruğu oluştururken, geçiş işlemleri zaman zaman yavaş ilerledi. Artan araç trafiği nedeniyle bazı sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşların alışveriş, gezinti ve sahil bölgelerine gitmek amacıyla Güney Kıbrıs’a geçtiği gözlemlendi.

Sadece Metehan Sınır Kapısı’nda değil, Akyar Sınır Kapısı ile diğer geçiş noktalarında da yoğunluk oluştu.

Öte yandan, sınır kapılarında yaşanan hareketlilik nedeniyle çevre yollarda da trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Lefkoşa’da Metehan bölgesine ulaşan ana güzergahlarda araç trafiğinin gün boyu sürdüğü görüldü.