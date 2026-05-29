‘Halkın yükü arttı’

Ekonomist Ahmet Karavelioğlu, tv2020’de yayınlanan Özlem Çimendal ile Güne Merhaba programında ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ülkede ekonomik vizyon eksikliği olduğunu belirtti. Petrol fiyatlarında yaşanan artışların ekonomiye doğrudan yansıdığına dikkat çeken Karavelioğlu, bunun enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Enflasyondan en fazla etkilenen kesimin dar gelirli vatandaşlar olduğunu vurgulayan Karavelioğlu, özellikle temel tüketim ürünleri ve yaşam maliyetlerindeki yükselişin halk üzerindeki ekonomik yükü artırdığını dile getirdi. Gelir dağılımındaki dengesizliğe de dikkat çeken Karavelioğlu, en yüksek maaş alanlarla en düşük gelir grubunda bulunan kişiler arasındaki farkın giderek büyüdüğünü söyledi. Bu durumun sosyal ve ekonomik açıdan ciddi sorunlar yarattığını ifade eden Karavelioğlu, öncelikli olarak gelir adaletsizliğinin giderilmesine yönelik politikalar geliştirilmesi gerektiğini savundu. Ekonomik sürdürülebilirlik için üretim ve gelir artırıcı yöntemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Karavelioğlu, kayıt dışı ekonomik hareketliliğe de dikkat çekti. Güneyden kuzeye geçirilen et konusuna değinen Karavelioğlu, bu durumun herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, “Bari vergi al” çağrısında bulundu. İthal et tartışmalarına ilişkin de konuşan Karavelioğlu, yıllardır aynı sorunların dile getirildiğini ancak somut adım atılmadığını savundu.



Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026, 09:29