Belgelere el konuldu

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) meydana gelen sahte diploma soruşturması kapsamında aylar sonra tutuklanan İçişleri Bakanlığı eski Merkez Kaymakamı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü N.Ö. mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu, zanlının “sahte resmi belge düzenlemeye tahrik”, “sahte resmi belgeyi tedavüle sürme”, “sahte davranışla kayıt temini” ve “suç geliri” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren KSTÜ’nün yetkililerinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını, yapılan incelemede zanlının üniversiteye ilk kaydının 22 Ekim 2021 tarihinde yapılmış olmasına rağmen, 7 Mart 2023 tarihinde sisteme müdahale edilerek ilk kayıt tarihinin 25 Şubat 2021 olarak değiştirildiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, söz konusu değişikliğin geriye dönük yapıldığını kaydetti.



Başarısız notu değiştirilirdi

Polis, yürütülen soruşturmada zanlının bir akademik dönemde devam etmediği derslere devam etmiş gibi gösterildiğinin, ayrıca başarısız olduğu bir dersin notunun sistem üzerinde FF’den BA’ya çevrilerek başarılı duruma getirildiğinin belirlendiğini aktardı. Polis, yapılan bu işlemler sonucunda zanlının tez savunması yapmadan ve jüri huzuruna çıkmadan Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programından mezun edildiğini ve 8 Mart 2023 tarihinde işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

Polis, zanlının bu şekilde temin ettiği sahte yüksek lisans diplomasını Personel Dairesi’ne ibraz ederek tedavüle sürdüğünü, bu diploma doğrultusunda barem artışı elde ettiğini ve kademe ilerlemesi sağladığını, bu suretle maddi menfaat temin ederek suç geliri elde ettiğini söyledi.

Polis, zanlıdan izahat talep edildiğinde, zanlının derslere katıldığını ve başarılı olduğunu beyan ettiğini, bir dersinin zayıf olduğunu kabul etmekle birlikte bunun başarısız olduğu anlamına gelmeyeceğini ifade ettiğini, ayrıca tez savunması için jüri önüne çıkmadığını söylediğini mahkemeye aktardı.



Cep telefonuna el konuldu

Polis, zanlının cep telefonuna el konulduğunu, ikametgâhında yapılan aramada söz konusu diploma, transkript ve tez dokümanlarının temin edilerek emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve iki muteber kefilin birer milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

