Son durumu anlattı

ABD ve İsrail'in İran’a saldırmasıyla başlayan savaş devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Merz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. görüşme öncesi açıklama yapan Trump, İran’ın hava kuvvetleri, donanması ve lider kadrosunun etkisiz hale getirildiğini söyledi.

ABD Başkanı, “İran’ın hava kuvvetlerini, donanmasını ve lider kadrosunu yok ettik” ifadelerini kullandı.

Trump, "İran'ın ilk saldırıyı yapacağını düşündüm, harekete geçtim. Saldırmasaydık bize saldırırlardı. İran olaylarla hiçbir ilgili olmayan ülkelere saldırıyor. Sadece sivil yerleşkeleri vuruyorlar. İran'ın bir hava savunma sistemi kalmadı" dedi. İran'ın yeni liderliğine yönelik bir saldırının gerçekleştirildiğini belirten Trump, "En kötü olasılık İran'da daha kötü birilerinin yönetime gelmesi. İran'ın liderliği için aklımızdaki isimlerin çoğu öldü. Devrik İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi düşündüğümüz isimler arasında değil. İran'ın liderliği için ülke içinden bir ismi tercih ederiz" diye konuştu. Trump, İran konusunda İspanya'nın korkunç davrandığını ve onlarla tüm ticareti keseceğini söyledi. İngiltere'den de memnun olmadığını belirtti.

Kuveyt’teki elçilik geçici olarak kapatıldı

Öte yandan savaşın dördüncü gününde füzelerle karşılıklı saldırılar devam etti.

İsrail ordusu, dün sabah Tahran ve Beyrut’a eş zamanlı hava saldırıları gerçekleştirdi. ABD, Irak, Bahreyn ve Ürdün’deki zaruri olmayan personelini ülke dışına çıkarmaya karar verdi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’a bağlı bir televizyon kanalı binası hedef alındı. Hizbullah da kuzeydeki askeri üsse insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar, Kuveyt, Irak, Bahreyn ve Ürdün’de görev yapan zaruri olmayan personeli geri çekti. Kuveyt’teki elçilik geçici olarak kapatıldı.

İsrail ordusu Tahran’ı vurdu

Tahran’daki cumhurbaşkanlığı binası, Ulusal Güvenlik binası ve askeri eğitim kurumları hedef alındı.

İran devlet televizyonu, ABD-İsrail saldırısında İran liderini seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi’nin Kum kentindeki bir binasının hedef alındığını bildirildi. Uzmanlar Meclisi’nin Tahran’daki binasının bulunduğu bölge saldırıların hedefi olmuştu. Her iki binanın de saldırılardan önce tahliye edildiği, bu nedenle can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Binada büyük tahribat yaşanırken saldırıda yoldan geçen bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. İsrail basını, İran'ın Kum kentinde Uzmanlar Meclisi'nin öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin oylanması sırasında saldırıya uğradığını öne sürerken, İran yönetimi ve basını bu iddiayı doğrulamadı.

Havalimanı vuruldu

İran medyası hava saldırılarında Tahran Mehrabad Havalimanı'nın vurulduğunu duyurdu. Ayrıca Tahran'ın doğusundaki Hakimiye bölgesinin vurulduğu açıklandı. Öte yandan İsrail ordusu Tahran'da endüstri bölgesi ve Peyam Havalimanı çevresi için tahliye uyarısı yaptı.

Abu Dabi, Dubai ve Doha’da patlama sesleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ve Dubai ile Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. Dubai Emirliği Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada duyulan şiddetli patlama sesinin hava savunma sisteminin müdahalesinden kaynaklandığını açıkladı.

İran, Kuzey Irak’ı hedef aldı, İsrail’i de vurdu

İran Devrim Muhafızları, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarından saldırıya hazırlanan ayrılıkçı grupları hedef aldık" açıklamasında bulundu. İsrail Ordusu da bir İran füzesinin İsrail'in orta kesimlerine düştüğünü duyurdu.

İran füzesi İsrail'in merkezine isabet etti.

Katar'da üretim durduruluyor, Aramco yeni yollar arıyor

Katar'ın sahip olduğu QatarEnergy, polimer, metanol, alüminyum ve benzeri ürünlerin üretimini durduracağını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamalarda Hamad Uluslararası Havaalanı'na saldırı girişimleri olduğunu ve bunların engellendiğini belirtti. Ayrıca Katar'ın hava sahasına giren İran savaş uçaklarının düşürüldüğü açıklandı. Suudi petrol şirketi Aramco da Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten kaçınmak için Kızıldeniz'e boru hattı yoluyla ihracat da dahil olmak üzere alternatif güzergahları gözden geçireceklerini belirtti. Şirket ham petrol alıcılarına yüklerin Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinden yükleneceğini bildirdi.

İspanya, savaşa karşı

İspanya, savaşa karşı olduğu gerekçesiyle ABD uçaklarının üslerinde yeri olmadığını açıklayan ilk NATO üyesi ülke oldu