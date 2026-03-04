Yunanistan’ın 4 adet F-16 savaş uçağı ve iki fırkateyni Kıbrıs’a göndermesinin ardından Fransa ve İngiltere liderlerinden de askeri destek mesajı geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün sabah Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’le telefon görüşmesi yaptıktan sonra adaya fırkateyn ve savunma malzemeleri gönderileceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer de dün akşam yaptığı açıklamada, Agrotur üssüne İran yapımı bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından, Kıbrıs'a HMS Dragon adlı Type 45 sınıfı bir destroyer savaş gemisi konuşlandıracağını duyurdu. Starmer, bunun bir güvenlik önlemi olduğunu belirterek "Birleşik Krallık, Kıbrıs'ın ve orada konuşlanmış İngiliz askeri personelinin güvenliğine tamamen bağlıdır" dedi.

Fransa, füze savar, drone savar ve savaş gemisi gönderiyor

Yunanistan’ın ardından Fransa ile İngiltere de Güney Kıbrıs'a askeri destek verecek.

Rum Haber Ajansı (KİPE) Fransa’nın Güney Kıbrıs’a füzesavar, anti-drone sistemi ve savaş gemisi göndereceğini duyurdu.

“Sigmalive” ve diğer internet siteleri, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) elde ettiği bilgilerin, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın savunmasına destek olmak amacıyla füzesavar ve drone savar sistemleri ile bir savaş fırkateyni göndereceği yönünde olduğunu yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’la iki kez telefonda görüştüğü ve Fransa’dan destek talebinde bulunduğu belirtilirken, Fransa’nın bu talebe olumlu yanıt verdiğine dair dün Hristodulidis’in bilgilendirildiği ifade edildi.

Habere göre Macron, Kıbrıs’a füze ve anti drone sistemleri ile bir fırateyn gönderecekleri yönünde bu sabah Hristodulidis’e bilgi verdi.

Macron ayrıca, yakın zamanda ikinci bir fırkateyn daha gönderileceğini vurguladı.

Almanya’dan da olumlu yanıt

Haberde ayrıca, Hristodulidis’in önceki gün Almanya Başbakanı Friedrich Merz’le de telefonda görüştüğünü ve fırkateyn göndermesini istediği, Merz’in de bu talebe olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Fırkateyn gönderimi için Alman hükümetinin kararının beklenmekte olduğu da vurgulandı.

Starmer: Kıbrıs'ın güvenliğini sağlamakta kararlıyız

İngiltere de Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve iki dron savar helikopter konuşlandırma kararı aldı

Doğu Akdeniz'e gemi ve helikopter konuşlandırma kararıyla ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'le görüşen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Kıbrıs'ın ve orada konuşlu İngiliz askerlerinin güvenliğini sağlamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Starmer, Hristodulidis'i HMS Dragon ve helikopterlerin bölgeye sevk edilmesiyle ilgili bilgilendirdiğini aktardı.

Starmer, savunma operasyonlarına devam ettiklerini belirterek, "Her zaman İngiltere'nin ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kıbrıs’taki İngiliz Egemen Üsleri askerî operasyonlar için kullanılmamaktadır

Bu arada İngiliz Yüksek Komiserliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) İngiliz Egemen Üsleri'nin bölgede saldırı amaçlı askeri operasyonlar için kullanılmadığını belirtti.

Komiserlik’ten yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’in, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) saldırı amaçlı harekâtlara katılmayacağını yinelediği belirtildi. Starmer’in ayrıca, İngiliz üssü Ağrotur’u (Akrotiri) vuran insansız hava aracının, Birleşik Krallık’ın ABD’nin üsleri savunma amaçlı kullanmasına izin verme kararından önce fırlatıldığını teyit ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin, Kıbrıs Rum makamlarıyla yakın temas hâlinde olduğu ve güncellemeleri paylaşmaya devam edecekleri bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, “Kıbrıs’taki halkın hedef alındığına dair herhangi bir gösterge bulunmamaktadır. Kıbrıs için seyahat tavsiyemizde bir değişiklik yoktur.” ifadelerine de yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026, 10:49