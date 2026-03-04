Tümü tedavi altına alındı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa–Lefkoşa ana yolu, Korkuteli kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazanın geldiği yol savaş alanına dönerken, araçlar hurdaya döndü. Yaralılardan dördünün aynı araçta bulunan yabancı uyruklu şahıslar olduğu öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Gazimağusa–Lefkoşa ana yolunun Korkuteli kavşağında iki salon aracın yüz yüze çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, yol adeta savaş alanına döndü. Kazada, aynı araçta bulunan sürücü ile üç yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Karşı araç sürücüsünün de yaralanmasıyla yaralı sayısı 5’e yükseldi. Yaralılardan dördünün aynı araçta bulunan yabancı uyruklu şahıslar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazanın oluş şekli ve muhtemel ihmal olup olmadığına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.