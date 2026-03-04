Tedarikte sorun yok

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt piyasasındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaparak, Perşembe günü 2,5 TL’lik fiyat artışının gündeme gelebileceğini söyledi.

Amcaoğlu, akaryakıt tedarik zincirinin kontrol altında olduğunu ve panik yapılacak bir durum bulunmadığını belirtti. Yaklaşık 3.5 yıldır akaryakıt otomasyon sistemi ile ülke genelindeki 142 istasyonun anlık olarak takip edildiğini ifade eden Bakan, bazı istasyonlarda yaşanan kısa süreli sıkıntılara anında müdahale edildiğini söyledi.

Ülkede aylık dizel ve benzin satış hacminin 45 milyon litreye yaklaştığını açıklayan Amcaoğlu, stoklarda 26–27 milyon litre, tedarik zincirinde ise 17 milyon litre akaryakıt bulunduğunu belirtti. “Bu ülkeye akaryakıt gelmese dahi mevcut durumda bir aylık hacimle ilgili sorun yaşamayız” dedi.

Brent petrol fiyatının 72 dolardan 80 dolara yükseldiğini hatırlatan Amcaoğlu, bu nedenle 2.5 TL’lik zam öngörüsünün gündemde olduğunu belirterek, “Yarın fiyatlandırmaları yapıp Perşembe günü piyasayı bilgilendireceğiz” diye konuştu.

Yaklaşık 6 haftadır oluşması gereken 6.5 TL’lik zammı Fiyat İstikrar Fonu ile karşıladıklarını söyleyen Amcaoğlu, hükümetin fiyatların toplum üzerindeki etkisini azaltmak için mali fedakârlık yaptığını vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026, 10:42