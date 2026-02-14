Büyük korku yaşandı

Hamit ER

Ercan Havalimanı’ndan Lefkoşa’ya doğru seyreden, bir yolcu taşıdığı öğrenilen KIBHAS'a ait yolcu otobüsü, 6 metrelik istinat duvarından tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Can kaybının olmaması ve otobüste sadece bir yolcunun bulunması yüreklere su serpti.

Kazaya ilişkin Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; dün saat 14.20 sıralarında Gazimağusa–Lefkoşa Anayolu üzerindeki Halkbank Çemberi’nde meydana gelen kazada, 58 yaşındaki sürücü Ali Kelleci (E) yönetimindeki otobüs, çembere geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Kontrolsüz şekilde yoluna devam eden otobüs, çember içerisinden geçip yolun solunda bulunan taş duvara çarptıktan sonra yaklaşık 6 metre derinliğindeki tarla içerisine düşerek tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ali Kelleci ile otobüste yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Bogdan Sushchuk (E-20), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026, 10:12