Önemli olan sadakat

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün anlamlı bir gün olduğunu ancak hediye alma zorunluluğu bulunmadığını söyledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlardan bazıları ise günü ticari bir uygulama olarak değerlendirdi.

Vatandaşlar, pahalı hediyeler yerine sevginin ve sadakatin önemli olduğunu ifade ederken, bazıları hediye aldıklarını, bazıları da akşam yemeğine çıkarak Sevgililer Günü’nü kutlayacaklarını dile getirdi.

Ne dediler…?

Mahir Karaali

“14 Şubat Sevgililer Günü benim için önemli bir gündür ve ben de sevgilimle birlikte bir program yaptık, yemeğe çıkacağız. Bu özel günde eşler birbirlerine hediye bütçelerine göre almalıdır. Biz hediye almıyoruz ancak yemeğe çıkacağız. Çok param olsa da ne yurt dışına tatile çıkardım ne de çok pahalı hediyeler alırdım. Yine bir akşam yemeğiyle kutlardım.”

Nazım Basmacı

“14 Şubat Sevgililer Günü bence özel bir gün değildir. Anneler, babalar ve Sevgililer Günü gibi günler bence özel gün değil, tamamen para düzenidir. Sermayenin yarattığı ve para kazanmayı amaçlayan bir uygulamadır. İnsan eşini severse her gün Sevgililer Günü’dür, insan anne babasını severse her gün Anneler Günü, her gün Babalar Günü olur. Ben eşime hediye almadım. Çok uzun zamandır da hediye almıyorum. Bir yemeğe çıkacağız.”

Cengiz İlman

“14 Şubat Sevgililer Günü özel bir gündür ancak ekonomik şartlardan dolayı insanlar dışarı çıkamaz hale geldi. Elbette ki hediye alınmalı ve dışarıya yemeğe çıkılmalıdır ancak yetkililer alt tabakayı öldürdü. Eşime Sevgililer Günü için çiçek alacağım ancak yemeğe çıkabilirsek diye bir bakacağız. Çok iyi durumum olsa eşimi hem yurt dışına tatile götürür, altın hediye alırdım ancak hepsi hayal oldu.”

Çağlar Bilici

“14 Şubat Sevgililer Günü kesinlikle özel bir gündür ve bu günde eşler birbirlerine hediyeler almalıdır. Ben de eşime hediyesini aldım. Daha önce yemeğe de çıkardık ancak çocuğumuzun doğum günü de 14 Şubat’a denk geldiği için yemeğe çıkmıyoruz. Durumum iyi olsa eşime altın almak isterdim ancak şu anda altın fiyatları çok yüksek olduğu için alamadım. İmkânım olsa da yurt dışına Viyana’ya gitmek isterdim.”

Hasan Karadayı

“14 Şubat Sevgililer Günü özel bir gün değil, bence kapitalizmin uydurduğu bir gündür. Tamamen yeme içme ve hediye almaya dayalı bir düzendir. Eşler bu günde elbette karşısındakini mutlu etmek adına ve kültür hâline geldiği için hediye almalıdır ancak çok pahalı hediyeler almaya gerek yoktur. Ben eşime hediye almadım ama yemeğe çıkarmayı tercih ederim. Bu sene küçük çocuğumuz olduğu için evde geçireceğiz. Çok param olsa eşimi yurt dışında istediği bir yere tatile götürür, sorar ve ne istiyorsa onu da hediye olarak alırdım.”

Buse Nuray Mercan

“14 Şubat Sevgililer Günü bence özel bir gündür ve eşler birbirlerine bu özel günde hediyeler almalıdır. Ben de eşime hediyesini aldım. Gerçi her şey para değil; eşlerin birbirlerine sevgilerinin olması ve bunu ona hissettirmeleri en güzelidir. Genellikle bu özel günde yemeğe de çıkıyoruz.”

Rahme Mercan

“14 Şubat Sevgililer Günü özel bir gündür ama ne hediye ile ne de yemekle ilgilidir. Eşler birbirlerine sevgilerini hissettirmelidir. Ben eşimi o da beni seviyor, bu nedenle hediye ile günü kutlamıyoruz. Bazen yemeğe çıkıyoruz, bazı zaman da Sevgililer Günü’nde evde çocuklarımızla birlikte yemek yiyerek geçiriyoruz.”

Volkan Özkan

“14 Şubat Sevgililer Günü bence özel bir gündür. Biz 8 Şubat’ta eşimin doğum gününde Sevgililer Günü’nü de kutlamış olduk ve bir yemeğe çıkarak onun çok istediği bir hediyeyi ona verdim. Bence özel günler her zaman kutlanmalıdır ve gelenek hâlindeki bu günler gelecek nesillere de aktarılmalıdır. Benim çok param olsa yurt dışına eşimi Paris’e götürmek isterdim.”