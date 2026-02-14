Süresiz kapatıldı

Melis GÜNEL

Gazimağusa’da hijyen koşulları ve yasal eksiklikler nedeniyle belediye tarafından mühürlenen unlu gıda üretim tesisi, Maraş’ta ıssız bir yerde yeniden faaliyete geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, söz konusu adrese giderek, iş yerini bir daha açılmamak üzere mühürledi. Diyalog’a konuşan Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, Maraş’ın ıssız sokaklarında gizlice faaliyete geçen tesisin ihbar üzerine tespit edilerek, sonsuza kadar kapatıldığını belirtti.

Yine hijyenden uzak, yine sağlıksız

Gazimağusa’da hijyen koşulları ve yasal eksiklikler nedeniyle belediye tarafından mühürlenen unlu gıda üretim tesisi, Maraş’ta ıssız bir yerde yeniden faaliyete geçti. Vatandaşlar, belediyeyi arayarak, ihbarda bulundu. Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, söz konusu adrese giderek, iş yerini mühürledi.

Gerekli izin ve ruhsat işlemleri olmaksızın faaliyette geçen iş yerine para cezası kesildi.

Denetim sırasında Maraş’taki üretim alanının da hijyen kurallarından tamamen uzak olduğu, ürün muhafaza koşullarının mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu tespit edildi.

İş yerinde bulunan tüm ürünlere el konularak müsadere işlemi gerçekleştirildi.

İlgili mevzuat kapsamında, kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen işletme sahibine bir brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanırken, konuya ilişkin yasal süreç de başlatıldı.

Sonsuza dek mühürlendi

Diyalog’a konuşan Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, ilk olarak 31 Ocak 2026 tarihinde hijyen koşulları nedeniyle yasal prosedür ve standartlara ulaşıncaya kadar 60 bin 618 TL’lik para cezası ile birlikte mühürledikleri bir işyerinin, Maraş’ın ıssız sokaklarında gizlice faaliyete geçtiğini tespit ettiklerini anlattı. Oza, vatandaştan gelen ihbar üzerine yeni tesise gittiklerini söyledi.

Oza şunları söyledi:

“Tabelası bile olmayan bir tesisin denetimine giden ekip önce kapalı bir dükkanla karşılaştı. Birkaç saat sonra ise içeriden yabancı uyruklu bir kişinin çıkışına şahit oldu. Anında müdahalede bulunan belediye ekipleri, içler acısı bir durum ile karşılaştı. Dükkanın içinde bulunan yufka, hamur, tereyağı, kıyma ne varsa bütün ürünler toplanarak imha edildi, bir asgari ücret para cezasının yanında tekrar açılamayacak şekilde sonsuza dek mühürlendi.”

Oza, 31 Ocak’ta mühürlenen işletmenin ise mühürlü kalmaya devam edeceğini belirtti. Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, halk sağlığını riske atan hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, gelen her ihbarların her zaman titizlikle değerlendirildiğini ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.