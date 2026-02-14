Lefkoşa’da yabancı uyruklu bir şahsın bank üzerinde unuttuğu 800 dolar değerindeki cep telefonunu çaldıktan bir gün sonra Türkiye’ye giden R.A. bir buçuk yıl sonra geri gelinde yakalandı. Girne Turizm Limanı’nda tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 29 Ekim 2024 tarihinde Girne Caddesi üzerinde yabancı uyruklu bir şahsın bank üzerinde unuttuğu, yaklaşık 800 Amerikan Doları değerindeki iPhone mini marka cep telefonunun, zanlı tarafından bulunarak çalındığını söyledi.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığını, çevrede bulunan kamera görüntülerinin temin edilerek incelendiğini ve yapılan inceleme neticesinde zanlının kimliğinin tespit edildiğini aktardı. Ancak zanlının 30 Ekim 2024 tarihinde ülkeden çıkış yaptığının belirlenmesi üzerine, o aşamada hakkında ileri işleme gidilemediğini kaydetti.

Polis memuru; zanlının aranan şahıs ilan edildiğini, 12 Şubat 2026 tarihinde ülkeye giriş yapmak üzere Girne Limanı’na geldiği sırada tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçu itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyledi.

Zanlının ülkeye turist statüsünde giriş yaptığını ve ülkede kalıcı bir bağı bulunmadığını ifade eden polis, ileride yargılamadan kaçma ihtimali bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

