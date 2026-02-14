Trafik levha ve işaretine uymadan Lefkoşa-Güzelyurt anayoluna giriş yaptığı gerekçesiyle durdurulan, yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan, ayrıca ehliyeti olmadığı anlaşılan B.H.P. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada detaylar yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Şubat 2026 tarihinde saat 18.45 Gönyeli’de devriye gezen ekiplerin, GE 685 plakalı aracın tek yön olan Cebeci Sokak’tan trafik işaret ve levhalarına aykırı şekilde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’na giriş yapmaya çalıştığını tespit ettiklerini aktardı.

Polis, yapılan evrak kontrolünde zanlının sürüş ehliyeti bulunmadığının belirlendiğini söyledi. Zanlının şüpheli hal ve hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yapıldığını belirten polis, torpido gözünde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk bir adet naylon poşet ile uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan Exodus Rolls marka sarma kağıdının bulunduğunu kaydetti. Polis ayrıca, sağ ön kapı cebi içerisinde Stainless marka bir adet makas ile sağ ön koltuk yan kısmında mavi saplı Adel marka bir adet makasın bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlıya olay yerinde uyuşturucu test cihazı ile yapılan test sonucunda Cannabis testinin pozitif çıktığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak aleyhinde soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının kan örneği vermediğini belirten polis, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

